https://ria.ru/20210202/piket-1595626395.html

Бутина вышла на пикет у Дома приемов МИД в поддержку журналистов в Латвии

Бутина вышла на пикет у Дома приемов МИД в поддержку журналистов в Латвии

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина провела возле Дома приемов МИД одиночный пикет, чтобы привлечь внимание... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:57

2021-02-02T10:57

2021-02-02T11:57

мария бутина

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина провела возле Дома приемов МИД одиночный пикет, чтобы привлечь внимание международной общественности к кризису свободы слова и притеснениям русскоязычных журналистов в Латвии.Эта акция состоялась перед началом переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его шведской коллеги Анн Линде, которая находится в Москве в качестве действующего председателя ОБСЕ."Я здесь, чтобы привлечь ее (Линде. — Прим. ред.) внимание к бесправию, происходящему в Латвии с нашими соотечественниками, латвийскими журналистами. Это семь человек, которых 3 декабря жестко обыскали. Против них возбудили уголовные дела за сотрудничество с российскими СМИ", — рассказала Бутина журналистам.По ее словам, таким образом латвийские власти пытаются заткнуть людям рот и не дать высказать альтернативную точку зрения. "Страшно себе представить мир, где правит только одна точка зрения. Поэтому я сегодня здесь", — добавила Бутина.Она напомнила, что Россия неоднократно обращалась в ОБСЕ, которая выступает гарантом прав и свобод для граждан Европы, и просила дать разъяснение по этой ситуации, однако ответа не последовало."Мы требуем этого ответа. Я надеюсь, что мое присутствие сегодня с этим говорящим за себя плакатом все-таки вызовет реакцию. ОБСЕ должна осудить то, что происходит в Латвии с нашими соотечественниками, и принять соответствующие меры", — подчеркнула Бутина. На плакате, который она держала в руках, по-английски написано: "Остановите давление на журналистов в Латвии".Власти балтийских стран постоянно чинят препятствия работе российских СМИ. Как отмечал российский МИД, в действиях Таллина, Риги и Вильнюса явно видны признаки скоординированности, а случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления этих стран о приверженности принципам демократии и свободы слова.В декабре русскоязычных латвийских журналистов, в том числе сотрудничающих с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза. У них прошли обыски, сейчас журналисты находятся под подпиской о невыезде. Им грозит наказание от денежного штрафа до тюремного заключения. "Sputnik Латвия" и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.Российский МИД назвал действия властей Латвии карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Кроме того, санкции, в нарушении режима которых обвиняют журналистов, носят персональный характер и относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, то есть не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210126/piket-1594587258.html

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Бутина в пикете: "Я здесь, чтобы привлечь внимание к бесправию" Мария Бутина @mariabutina вышла на одиночный пикет к Дому Приемов МИД против травли работников российских СМИ в Латвии. Сегодня там пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и председателя ОБСЕ Анн Линде. 2021-02-02T10:57 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мария бутина, москва, общество