https://ria.ru/20210202/peterburg-1595756135.html

В Петербурге перекрыли Дворцовую площадь

В Петербурге перекрыли Дворцовую площадь

Дворцовая площадь в центре Петербурга во вторник вечером перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:06

2021-02-02T21:06

2021-02-02T21:06

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Дворцовая площадь в центре Петербурга во вторник вечером перекрыта, передает корреспондент РИА Новости.Со стороны Невского проспекта перед Дворцовой площадью выставлены металлические ограждения, препятствующие проезду транспорта. Здесь стоит множество машин с эмблемами МВД и Росгвардии, также выставлена тяжелая дорожная техника.Со стороны Дворцовой площади перед аркой Главного Штаба стоят две уборочные машины. С другой стороны арки на Невском проспекте также установлены ограждения.За ограждениями находятся правоохранители. При этом пешеходы беспрепятственно могут пройти на Дворцовую площадь.Коммунальная техника и автомобили полиции также встречаются на протяжении Невского проспекта.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595750288.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), санкт-петербург