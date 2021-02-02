https://ria.ru/20210202/peterburg-1595756135.html
В Петербурге перекрыли Дворцовую площадь
В Петербурге перекрыли Дворцовую площадь
Дворцовая площадь в центре Петербурга во вторник вечером перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:06
2021-02-02T21:06
2021-02-02T21:06
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Дворцовая площадь в центре Петербурга во вторник вечером перекрыта, передает корреспондент РИА Новости.Со стороны Невского проспекта перед Дворцовой площадью выставлены металлические ограждения, препятствующие проезду транспорта. Здесь стоит множество машин с эмблемами МВД и Росгвардии, также выставлена тяжелая дорожная техника.Со стороны Дворцовой площади перед аркой Главного Штаба стоят две уборочные машины. С другой стороны арки на Невском проспекте также установлены ограждения.За ограждениями находятся правоохранители. При этом пешеходы беспрепятственно могут пройти на Дворцовую площадь.Коммунальная техника и автомобили полиции также встречаются на протяжении Невского проспекта.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595750288.html
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости.
Дворцовая площадь в центре Петербурга
во вторник вечером перекрыта, передает корреспондент РИА Новости.
Со стороны Невского проспекта перед Дворцовой площадью выставлены металлические ограждения, препятствующие проезду транспорта. Здесь стоит множество машин с эмблемами МВД и Росгвардии, также выставлена тяжелая дорожная техника.
Со стороны Дворцовой площади перед аркой Главного Штаба стоят две уборочные машины. С другой стороны арки на Невском проспекте также установлены ограждения.
За ограждениями находятся правоохранители. При этом пешеходы беспрепятственно могут пройти на Дворцовую площадь.
Коммунальная техника и автомобили полиции также встречаются на протяжении Невского проспекта.