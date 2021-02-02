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https://ria.ru/20210202/pekin-1595676412.html
Оргкомитет Олимпиады в Пекине запустил облачную олимпийскую платформу
Оргкомитет Олимпиады в Пекине запустил облачную олимпийскую платформу
Оргкомитет пекинской Олимпиады запустил облачную обучающую платформу зимней Олимпиады, куда входят информационно-просветительская платформа Оргкомитета (IKM),... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:33
2021-02-02T14:33
россия-китай: главное
пекин
олимпийские игры
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МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Оргкомитет пекинской Олимпиады запустил облачную обучающую платформу зимней Олимпиады, куда входят информационно-просветительская платформа Оргкомитета (IKM), мини-приложение WeChat "Все, что нужно знать о зимней Олимпиаде" и серия "Общественно-полезные бесплатные олимпийские видеолекции".Информационно-просветительская платформа -- это своеобразная "Олимпийская энциклопедия", оснащенная комплексом функций. Здесь размещены некоторые открытые учебные ресурсы, которые доступны для широкой общественности и призваны способствовать популяризации знаний о зимних Олимпийских играх. Кроме того, после завершения Олимпиады в Пекине часть данных, хранящихся на этой платформе, войдет в экспозицию электронного музея "Информация и данные пекинской Олимпиады-2022".Мини-приложение в WeChat "Все, что нужно знать о зимней Олимпиаде" -- это открытая просветительская интернет-платформа. В мини-приложении можно прослушать онлайн-курсы, смонтировать анимационные ролики, воспользоваться функцией виртуальной реальности и поучаствовать в интересной викторине, чтобы повысить степень комфорта и заинтересованности широкой публики в информационных ресурсах о зимних Олимпийских играх, а также способствовать популяризации олимпийских знаний и развитию зимних видов спорта.
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пекин, олимпийские игры

Оргкомитет Олимпиады в Пекине запустил облачную олимпийскую платформу

14:33 02.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Пекина
Виды Пекина - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Оргкомитет пекинской Олимпиады запустил облачную обучающую платформу зимней Олимпиады, куда входят информационно-просветительская платформа Оргкомитета (IKM), мини-приложение WeChat "Все, что нужно знать о зимней Олимпиаде" и серия "Общественно-полезные бесплатные олимпийские видеолекции".
Информационно-просветительская платформа -- это своеобразная "Олимпийская энциклопедия", оснащенная комплексом функций. Здесь размещены некоторые открытые учебные ресурсы, которые доступны для широкой общественности и призваны способствовать популяризации знаний о зимних Олимпийских играх. Кроме того, после завершения Олимпиады в Пекине часть данных, хранящихся на этой платформе, войдет в экспозицию электронного музея "Информация и данные пекинской Олимпиады-2022".
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Мини-приложение в WeChat "Все, что нужно знать о зимней Олимпиаде" -- это открытая просветительская интернет-платформа. В мини-приложении можно прослушать онлайн-курсы, смонтировать анимационные ролики, воспользоваться функцией виртуальной реальности и поучаствовать в интересной викторине, чтобы повысить степень комфорта и заинтересованности широкой публики в информационных ресурсах о зимних Олимпийских играх, а также способствовать популяризации олимпийских знаний и развитию зимних видов спорта.
"Общественно-полезные бесплатные олимпийские видеолекции" -- это информационная видеопродукция -- всего 5 серий, каждая длится 9 минут. Серия лекций заработает в ближайшее время, в программах зрители узнают о зимней Олимпиаде и соприкоснутся со своеобразием Игр.
 
Россия-Китай: ГлавноеПекинОлимпийские игры
 
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