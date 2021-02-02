https://ria.ru/20210202/pavodok-1595697477.html

Руденя определил задачи по подготовке к паводку в Верхневолжье

Руденя определил задачи по подготовке к паводку в Верхневолжье

Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья в Тверской области в 2021 году рассмотрена на заседании регионального правительства, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:08

2021-02-02T16:08

2021-02-02T16:08

тверская область

игорь руденя

тверская область

тверь

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ТВЕРЬ, 2 фев – РИА Новости. Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья в Тверской области в 2021 году рассмотрена на заседании регионального правительства, сообщает пресс-служба областного правительства."Ежегодно рассматриваем данный вопрос заблаговременно, чтобы в плановом режиме обеспечить подготовку к прохождению паводка и организовать работы по обеспечению безопасности жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры", – сказал губернатор области Игорь Руденя.По его словам, для мониторинга паводковой обстановки завершается формирование 26 гидрологических постов на водных объектах Твери, Осташковского и Нелидовского городских округов, Андреапольского, Западнодвинского, Пеновского муниципальных округов, Торопецкого, Максатихинского и других районов, где расположены водоемы и существует риск подтопления населенных пунктов. Глава региона поручил до 16 марта провести проверки готовности гидротехнических сооружений к пропуску дополнительных объемов воды, актуализировать резерв материально-технических ресурсов, сил и средств, а также наладить мониторинг ситуации в соседних регионах. В состав группировки сил и средств, которые при необходимости будут работать в местах подтоплений, включены почти 9 тысяч человек, более 3500 единиц техники, плавсредства, летательные аппараты. Перед главами муниципалитетов, где есть риск подтопления, поставлена задача взять под личный контроль заблаговременную подготовку к пропуску половодья, проработать вопросы своевременного информирования граждан, работы систем оповещения жителей.Минтрансу региона и главам муниципалитетов также поручено установить постоянный контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода, при необходимости оперативно провести работы по их очистке и ремонту. Отдельные задачи стоят перед областным министерством природных ресурсов и экологии. Уровень воды во время паводка может повлиять на состояние биологических ресурсов региона, нерест рыбы, который начинается уже в конце марта. Как подчеркнул Игорь Руденя, в этой части нужно усилить контроль за регулированием режимов работы водопропускных сооружений.

https://ria.ru/20210112/filialy-1592728995.html

тверская область

тверь

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игорь руденя, тверская область, тверь