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Тверская область
https://ria.ru/20210202/pavodok-1595697477.html
Руденя определил задачи по подготовке к паводку в Верхневолжье
Руденя определил задачи по подготовке к паводку в Верхневолжье
Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья в Тверской области в 2021 году рассмотрена на заседании регионального правительства, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:08
2021-02-02T16:08
тверская область
игорь руденя
тверская область
тверь
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ТВЕРЬ, 2 фев – РИА Новости. Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья в Тверской области в 2021 году рассмотрена на заседании регионального правительства, сообщает пресс-служба областного правительства."Ежегодно рассматриваем данный вопрос заблаговременно, чтобы в плановом режиме обеспечить подготовку к прохождению паводка и организовать работы по обеспечению безопасности жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры", – сказал губернатор области Игорь Руденя.По его словам, для мониторинга паводковой обстановки завершается формирование 26 гидрологических постов на водных объектах Твери, Осташковского и Нелидовского городских округов, Андреапольского, Западнодвинского, Пеновского муниципальных округов, Торопецкого, Максатихинского и других районов, где расположены водоемы и существует риск подтопления населенных пунктов. Глава региона поручил до 16 марта провести проверки готовности гидротехнических сооружений к пропуску дополнительных объемов воды, актуализировать резерв материально-технических ресурсов, сил и средств, а также наладить мониторинг ситуации в соседних регионах. В состав группировки сил и средств, которые при необходимости будут работать в местах подтоплений, включены почти 9 тысяч человек, более 3500 единиц техники, плавсредства, летательные аппараты. Перед главами муниципалитетов, где есть риск подтопления, поставлена задача взять под личный контроль заблаговременную подготовку к пропуску половодья, проработать вопросы своевременного информирования граждан, работы систем оповещения жителей.Минтрансу региона и главам муниципалитетов также поручено установить постоянный контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода, при необходимости оперативно провести работы по их очистке и ремонту. Отдельные задачи стоят перед областным министерством природных ресурсов и экологии. Уровень воды во время паводка может повлиять на состояние биологических ресурсов региона, нерест рыбы, который начинается уже в конце марта. Как подчеркнул Игорь Руденя, в этой части нужно усилить контроль за регулированием режимов работы водопропускных сооружений.
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игорь руденя, тверская область, тверь

Руденя определил задачи по подготовке к паводку в Верхневолжье

16:08 02.02.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 фев – РИА Новости. Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья в Тверской области в 2021 году рассмотрена на заседании регионального правительства, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ежегодно рассматриваем данный вопрос заблаговременно, чтобы в плановом режиме обеспечить подготовку к прохождению паводка и организовать работы по обеспечению безопасности жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
По его словам, для мониторинга паводковой обстановки завершается формирование 26 гидрологических постов на водных объектах Твери, Осташковского и Нелидовского городских округов, Андреапольского, Западнодвинского, Пеновского муниципальных округов, Торопецкого, Максатихинского и других районов, где расположены водоемы и существует риск подтопления населенных пунктов.
Глава региона поручил до 16 марта провести проверки готовности гидротехнических сооружений к пропуску дополнительных объемов воды, актуализировать резерв материально-технических ресурсов, сил и средств, а также наладить мониторинг ситуации в соседних регионах.
В состав группировки сил и средств, которые при необходимости будут работать в местах подтоплений, включены почти 9 тысяч человек, более 3500 единиц техники, плавсредства, летательные аппараты.
Перед главами муниципалитетов, где есть риск подтопления, поставлена задача взять под личный контроль заблаговременную подготовку к пропуску половодья, проработать вопросы своевременного информирования граждан, работы систем оповещения жителей.
Минтрансу региона и главам муниципалитетов также поручено установить постоянный контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода, при необходимости оперативно провести работы по их очистке и ремонту.
Отдельные задачи стоят перед областным министерством природных ресурсов и экологии. Уровень воды во время паводка может повлиять на состояние биологических ресурсов региона, нерест рыбы, который начинается уже в конце марта.
Как подчеркнул Игорь Руденя, в этой части нужно усилить контроль за регулированием режимов работы водопропускных сооружений.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьТверь
 
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