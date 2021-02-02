Пашаев рассказал о планах баллотироваться на выборах в Госдуму
17:55 02.02.2021 (обновлено: 22:56 02.02.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: "Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева?"
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году как одномандатник от Москвы.
"Сейчас в феврале уже начинаем (регистрировать партию. — Прим. ред.). Партия "Союз справедливых сил России". Сейчас уже начинаем организацию. Мы не успеваем выдвигаться от партии. Просто так пока пойду. А партию будем регистрировать параллельно. От Москвы пойду", — сказал Пашаев.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области. Защитники, представлявшие интересы обеих сторон, — Пашаев и Александр Добровинский — лишились адвокатского статуса.
Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.
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