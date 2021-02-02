https://ria.ru/20210202/pashaev-1595723049.html

Пашаев рассказал о планах баллотироваться на выборах в Госдуму

Пашаев рассказал о планах баллотироваться на выборах в Госдуму

Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году как одномандатник от Москвы. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:55

2021-02-02T17:55

2021-02-02T22:56

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году как одномандатник от Москвы.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области. Защитники, представлявшие интересы обеих сторон, — Пашаев и Александр Добровинский — лишились адвокатского статуса.Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.

https://ria.ru/20201207/pashaev-1588096141.html

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эльман пашаев, россия, госдума рф, москва, политика