https://ria.ru/20210202/oruzheyniki-1595615587.html
ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах
ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах
Сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией накрыли 28 мастерских подпольных оружейников, у которых изъяли пушку, миномет и около 200 стволов, сообщает Центр... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:49
2021-02-02T09:49
2021-02-02T11:14
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происшествия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией накрыли 28 мастерских подпольных оружейников, у которых изъяли пушку, миномет и около 200 стволов, сообщает Центр общественных связей ФСБ.В сообщении уточняется, что всего в 19 регионах задержаны 43 человека, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Среди изъятого оружия: 50-миллиметровый пехотный миномет, 45-миллиметровая пушка, 191 единица огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка "Винторез", три пулемета и 18 "калашниковых", а также 45 гранат, более 26 тысяч патронов, 34,5 килограмма пороха и тротила.Подпольные мастерские обнаружили и ликвидировали в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.
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Операция ФСБ по захвату 28 мастерских подпольных оружейников
Силовики накрыли 28 мастерских подпольных оружейников, при обысках в 19 регионах РФ изъяты 191 ствол, 34,5 килограмма взрывчатки и пушка, сообщает ФСБ
2021-02-02T09:49
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видео, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), михаил калашников, москва, краснодарский край, происшествия