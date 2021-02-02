https://ria.ru/20210202/oruzheyniki-1595615587.html

ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах

ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах

Сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией накрыли 28 мастерских подпольных оружейников, у которых изъяли пушку, миномет и около 200 стволов, сообщает Центр... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:49

2021-02-02T09:49

2021-02-02T11:14

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

михаил калашников

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краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией накрыли 28 мастерских подпольных оружейников, у которых изъяли пушку, миномет и около 200 стволов, сообщает Центр общественных связей ФСБ.В сообщении уточняется, что всего в 19 регионах задержаны 43 человека, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Среди изъятого оружия: 50-миллиметровый пехотный миномет, 45-миллиметровая пушка, 191 единица огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка "Винторез", три пулемета и 18 "калашниковых", а также 45 гранат, более 26 тысяч патронов, 34,5 килограмма пороха и тротила.Подпольные мастерские обнаружили и ликвидировали в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

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Операция ФСБ по захвату 28 мастерских подпольных оружейников Силовики накрыли 28 мастерских подпольных оружейников, при обысках в 19 регионах РФ изъяты 191 ствол, 34,5 килограмма взрывчатки и пушка, сообщает ФСБ 2021-02-02T09:49 true PT2M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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