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https://ria.ru/20210202/nyusha-1595539465.html
"Кошачьи дела": в Сети обсуждают откровенные фотографии Нюши
"Кошачьи дела": в Сети обсуждают откровенные фотографии Нюши
Певица Нюша (Анна Шурочкина) восхитила пользователей, разместив в Instagram серию пикантных снимков с отдыха на Мальдивах, на которых позирует на фоне... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T05:38
2021-02-02T05:38
новости - туризм
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бикини
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нюша шурочкина (анна шурочкина)
мальдивы
отдых
шоубиз
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) восхитила пользователей, разместив в Instagram серию пикантных снимков с отдыха на Мальдивах, на которых позирует на фоне белоснежных песков в миниатюрном бикини, прислонившись к гамаку. "Кошачьи дела", – написала она. В комментариях пользователи написали, что рады видеть поп-звезду в таком соблазнительном образе. "Ню, побольше таких кошачьих фоток", "Вы очень красивая", "Вот это ноги", – поделились мнением подписчики. Вот уже несколько дней Нюша отдыхает на берегу Индийского океана в одном из самых красивых и тусовочных отелей Мальдив вместе с мужем Игорем Сивовым, их дочерью – двухлетней Симбой, а также его сыном от предыдущего брака.
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новости - туризм, знаменитости, звезды, бикини, instagram, нюша шурочкина (анна шурочкина), мальдивы, отдых

"Кошачьи дела": в Сети обсуждают откровенные фотографии Нюши

05:38 02.02.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Нюша
Певица Нюша - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) восхитила пользователей, разместив в Instagram серию пикантных снимков с отдыха на Мальдивах, на которых позирует на фоне белоснежных песков в миниатюрном бикини, прислонившись к гамаку.
"Кошачьи дела", – написала она.
В комментариях пользователи написали, что рады видеть поп-звезду в таком соблазнительном образе. "Ню, побольше таких кошачьих фоток", "Вы очень красивая", "Вот это ноги", – поделились мнением подписчики.
Вот уже несколько дней Нюша отдыхает на берегу Индийского океана в одном из самых красивых и тусовочных отелей Мальдив вместе с мужем Игорем Сивовым, их дочерью – двухлетней Симбой, а также его сыном от предыдущего брака.
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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