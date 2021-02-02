https://ria.ru/20210202/nyusha-1595539465.html
"Кошачьи дела": в Сети обсуждают откровенные фотографии Нюши
"Кошачьи дела": в Сети обсуждают откровенные фотографии Нюши
Певица Нюша (Анна Шурочкина) восхитила пользователей, разместив в Instagram серию пикантных снимков с отдыха на Мальдивах, на которых позирует на фоне... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T05:38
2021-02-02T05:38
2021-02-02T05:38
новости - туризм
знаменитости
звезды
бикини
instagram
нюша шурочкина (анна шурочкина)
мальдивы
отдых
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153262/99/1532629904_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_885da3d246224a0b6d5a686773e3a2fb.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) восхитила пользователей, разместив в Instagram серию пикантных снимков с отдыха на Мальдивах, на которых позирует на фоне белоснежных песков в миниатюрном бикини, прислонившись к гамаку. "Кошачьи дела", – написала она. В комментариях пользователи написали, что рады видеть поп-звезду в таком соблазнительном образе. "Ню, побольше таких кошачьих фоток", "Вы очень красивая", "Вот это ноги", – поделились мнением подписчики. Вот уже несколько дней Нюша отдыхает на берегу Индийского океана в одном из самых красивых и тусовочных отелей Мальдив вместе с мужем Игорем Сивовым, их дочерью – двухлетней Симбой, а также его сыном от предыдущего брака.
https://ria.ru/20210120/nyusha-1593705299.html
бикини
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153262/99/1532629904_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_e19a306f29b1dcdeaafc38464dbc7d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, знаменитости, звезды, бикини, instagram, нюша шурочкина (анна шурочкина), мальдивы, отдых
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) восхитила пользователей, разместив в Instagram серию пикантных снимков с отдыха на Мальдивах, на которых позирует на фоне белоснежных песков в миниатюрном бикини, прислонившись к гамаку.
"Кошачьи дела", – написала она.
В комментариях пользователи написали, что рады видеть поп-звезду в таком соблазнительном образе. "Ню, побольше таких кошачьих фоток", "Вы очень красивая", "Вот это ноги", – поделились мнением подписчики.
Вот уже несколько дней Нюша отдыхает на берегу Индийского океана в одном из самых красивых и тусовочных отелей Мальдив вместе с мужем Игорем Сивовым, их дочерью – двухлетней Симбой, а также его сыном от предыдущего брака.