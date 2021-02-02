https://ria.ru/20210202/nyusha-1595539465.html

"Кошачьи дела": в Сети обсуждают откровенные фотографии Нюши

"Кошачьи дела": в Сети обсуждают откровенные фотографии Нюши

Певица Нюша (Анна Шурочкина) восхитила пользователей, разместив в Instagram серию пикантных снимков с отдыха на Мальдивах, на которых позирует на фоне... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T05:38

2021-02-02T05:38

2021-02-02T05:38

новости - туризм

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бикини

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нюша шурочкина (анна шурочкина)

мальдивы

отдых

шоубиз

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) восхитила пользователей, разместив в Instagram серию пикантных снимков с отдыха на Мальдивах, на которых позирует на фоне белоснежных песков в миниатюрном бикини, прислонившись к гамаку. "Кошачьи дела", – написала она. В комментариях пользователи написали, что рады видеть поп-звезду в таком соблазнительном образе. "Ню, побольше таких кошачьих фоток", "Вы очень красивая", "Вот это ноги", – поделились мнением подписчики. Вот уже несколько дней Нюша отдыхает на берегу Индийского океана в одном из самых красивых и тусовочных отелей Мальдив вместе с мужем Игорем Сивовым, их дочерью – двухлетней Симбой, а также его сыном от предыдущего брака.

https://ria.ru/20210120/nyusha-1593705299.html

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новости - туризм, знаменитости, звезды, бикини, instagram, нюша шурочкина (анна шурочкина), мальдивы, отдых