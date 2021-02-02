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В Петербурге двое неизвестных угрожали ножом курсантке вуза МВД
В Петербурге двое неизвестных угрожали ножом курсантке вуза МВД
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как двое неизвестных, демонстрируя нож, угрожали курсантке одного из вузов МВД РФ в Петербурге,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T23:03
2021-02-02T23:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как двое неизвестных, демонстрируя нож, угрожали курсантке одного из вузов МВД РФ в Петербурге, сообщает ГСУ СК РФ по городу.Дело возбуждено по статье "угроза применения насилия в отношении представителя власти".Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, также ведется розыск подозреваемых.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге двое неизвестных угрожали ножом курсантке вуза МВД

23:03 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как двое неизвестных, демонстрируя нож, угрожали курсантке одного из вузов МВД РФ в Петербурге, сообщает ГСУ СК РФ по городу.

"Из материалов уголовного дела следует, что 1 февраля… около одного из домов по Петергофскому шоссе двое неизвестных лиц, демонстрируя нож, угрожали применением насилия курсантке одного из вузов МВД России, одетой в форменное обмундирование. Однако после появления прохожих они скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "угроза применения насилия в отношении представителя власти".
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, также ведется розыск подозреваемых.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 16:38
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