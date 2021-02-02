https://ria.ru/20210202/nozh-1595768068.html

В Петербурге двое неизвестных угрожали ножом курсантке вуза МВД

В Петербурге двое неизвестных угрожали ножом курсантке вуза МВД

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как двое неизвестных, демонстрируя нож, угрожали курсантке одного из вузов МВД РФ в Петербурге,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T23:03

2021-02-02T23:03

2021-02-02T23:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как двое неизвестных, демонстрируя нож, угрожали курсантке одного из вузов МВД РФ в Петербурге, сообщает ГСУ СК РФ по городу.Дело возбуждено по статье "угроза применения насилия в отношении представителя власти".Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, также ведется розыск подозреваемых.

https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595384609.html

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия