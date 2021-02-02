https://ria.ru/20210202/novichok-1595680562.html

Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество

Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество

США обладают формулой и возможностями для производства боевого отравляющего вещества "Новичок" для убийства отдельных людей, заявил РИА Новости один из... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:52

2021-02-02T14:52

2021-02-02T14:52

леонид ринк

россия

ссср

сша

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США обладают формулой и возможностями для производства боевого отравляющего вещества "Новичок" для убийства отдельных людей, заявил РИА Новости один из разработчиков этой боевой системы Леонид Ринк.Так он прокомментировал информацию таллинского издания Õhtuleht ("Вечерний Таллин") о том, что эксперты из США провели для эстонских силовых структур курс обучения по действиям в условиях применения "Новичка".По его словам, формула изготовления вещества стала известна США после развала СССР и эмиграции ряда сотрудников, которые занимались "Новичком". В частности, речь идет о хромотографисте Виле Мирзаянове, который в США издал книгу о "Новичке" с раскрытием ее формулы, а сейчас пишет вторую."Конечно, у них имеется и вещество, и что хочешь. Они эти данные знают и имеют возможность для изготовления, в их научных публикациях это все имеется", - сказал Ринк.Он уточнил, что ознакомлен с научными публикациями относительно "Новичка", вышедшими в США.

https://ria.ru/20201010/novichok-1579175324.html

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леонид ринк, россия, ссср, сша