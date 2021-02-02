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https://ria.ru/20210202/novichok-1595680562.html
Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
США обладают формулой и возможностями для производства боевого отравляющего вещества "Новичок" для убийства отдельных людей, заявил РИА Новости один из... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:52
2021-02-02T14:52
леонид ринк
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США обладают формулой и возможностями для производства боевого отравляющего вещества "Новичок" для убийства отдельных людей, заявил РИА Новости один из разработчиков этой боевой системы Леонид Ринк.Так он прокомментировал информацию таллинского издания Õhtuleht ("Вечерний Таллин") о том, что эксперты из США провели для эстонских силовых структур курс обучения по действиям в условиях применения "Новичка".По его словам, формула изготовления вещества стала известна США после развала СССР и эмиграции ряда сотрудников, которые занимались "Новичком". В частности, речь идет о хромотографисте Виле Мирзаянове, который в США издал книгу о "Новичке" с раскрытием ее формулы, а сейчас пишет вторую."Конечно, у них имеется и вещество, и что хочешь. Они эти данные знают и имеют возможность для изготовления, в их научных публикациях это все имеется", - сказал Ринк.Он уточнил, что ознакомлен с научными публикациями относительно "Новичка", вышедшими в США.
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леонид ринк, россия, ссср, сша

Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество

14:52 02.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей ВеселовДоктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Андрей Веселов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США обладают формулой и возможностями для производства боевого отравляющего вещества "Новичок" для убийства отдельных людей, заявил РИА Новости один из разработчиков этой боевой системы Леонид Ринк.
Так он прокомментировал информацию таллинского издания Õhtuleht ("Вечерний Таллин") о том, что эксперты из США провели для эстонских силовых структур курс обучения по действиям в условиях применения "Новичка".

"Они имеют доступ только к конкретному веществу, к боевой системе "Новичок", конечно, нет. Они могут организовать отравление одного человека, но не могут организовать отравление в масштабах страны или чего-то подобного", - сказал Ринк.

По его словам, формула изготовления вещества стала известна США после развала СССР и эмиграции ряда сотрудников, которые занимались "Новичком". В частности, речь идет о хромотографисте Виле Мирзаянове, который в США издал книгу о "Новичке" с раскрытием ее формулы, а сейчас пишет вторую.
"Конечно, у них имеется и вещество, и что хочешь. Они эти данные знают и имеют возможность для изготовления, в их научных публикациях это все имеется", - сказал Ринк.
Он уточнил, что ознакомлен с научными публикациями относительно "Новичка", вышедшими в США.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября 2020, 14:27
В МИД РФ назвали "Новичок" западным брендом
 
Леонид РинкРоссияСССРСША
 
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