https://ria.ru/20210202/neft-1595703694.html

Цена нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель

Цена нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель

Стоимость нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:30

2021-02-02T16:30

2021-02-02T16:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Стоимость нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.36 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,36% - до 57,66 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI - на 2,3%, до 54,78 доллара за баррель. Минутами ранее показатель превысил отметку в 55 долларов за баррель.Инвесторы продолжают с оптимизмом оценивать перспективы восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. В январе страны ОПЕК+ согласовали новые договоренности по добыче в феврале и марте. Саудовская Аравия обязалась в эти месяцы сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки."Дисциплина соблюдения добычи остается очень высокой, несмотря на более высокие цены на нефть", - полагает аналитик DNB Хелге Мартинсен (Helge Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.В среду трейдеры также ожидают статистику по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют рост запасов примерно на 400 тысяч баррелей за неделю по 29 января. За предыдущую неделю снижение составило 9,9 миллиона баррелей, в результате запасы снизились до минимума с конца марта 2020 года.

https://ria.ru/20210126/slanets-1594526161.html

https://ria.ru/20210129/neft-1595212680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, wti (нефть), brent, экономика