https://ria.ru/20210202/nebo-1595770158.html
США изучают вопрос о возвращении к Договору по открытому небу
США изучают вопрос о возвращении к Договору по открытому небу
США изучают вопрос о возвращении к выполнению Договора по открытому небу, примут решение "в свое время", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T23:30
2021-02-02T23:30
2021-02-02T23:30
россия
нед прайс
договор по открытому небу
сергей лавров
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США изучают вопрос о возвращении к выполнению Договора по открытому небу, примут решение "в свое время", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
https://ria.ru/20210127/nebo-1594781900.html
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россия, нед прайс, договор по открытому небу, сергей лавров, сша, в мире