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США изучают вопрос о возвращении к Договору по открытому небу
США изучают вопрос о возвращении к Договору по открытому небу
США изучают вопрос о возвращении к выполнению Договора по открытому небу, примут решение "в свое время", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T23:30
2021-02-02T23:30
россия
нед прайс
договор по открытому небу
сергей лавров
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США изучают вопрос о возвращении к выполнению Договора по открытому небу, примут решение "в свое время", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
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россия, нед прайс, договор по открытому небу, сергей лавров, сша, в мире

США изучают вопрос о возвращении к Договору по открытому небу

23:30 02.02.2021
 
CC0 / U.S. Air Force / Самолет "Boeing OC-135B"
Самолет Boeing OC-135B - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
CC0 / U.S. Air Force /
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США изучают вопрос о возвращении к выполнению Договора по открытому небу, примут решение "в свое время", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы изучаем вопрос, примем решение в должное время. Насколько мы знаем, Россия по-прежнему не полностью соблюдает это соглашение", - сказал Прайс на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.

Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 13:43
В Кремле оценили возможность диалога по Договору об открытом небе
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
 
РоссияНед ПрайсДоговор по открытому небуСергей ЛавровСШАВ мире
 
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