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Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
При возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:54
2021-02-02T14:54
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
сергей лавров
сша
безопасность
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. При возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если США вернутся полностью к выполнению этого договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно. Все вопросы, которые у участников договора возникают друг к другу, можно и нужно в этом случае будет обсуждать, рассматривать в консультативной комиссии по открытому небу, который (орган - Прим. ред.) создан для того, чтобы этот договор обслуживать", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции.Россия еще не начала процесс выхода из Договора, уточнил министр."Вы уже упомянули о том, что у нас уже начался процесс выхода (из договора - Прим. ред.), это не совсем так. Мы объявили о том, что мы приняли такое решение, но процесс выхода начнется с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора", - добавил он.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.Штаты ранее объявили о выходе из договора. Поводом стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
https://ria.ru/20210121/dogovor-1594025317.html
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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, сергей лавров, сша, безопасность

Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу

14:54 02.02.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. При возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если США вернутся полностью к выполнению этого договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно. Все вопросы, которые у участников договора возникают друг к другу, можно и нужно в этом случае будет обсуждать, рассматривать в консультативной комиссии по открытому небу, который (орган - Прим. ред.) создан для того, чтобы этот договор обслуживать", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции.
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Россия еще не начала процесс выхода из Договора, уточнил министр.
"Вы уже упомянули о том, что у нас уже начался процесс выхода (из договора - Прим. ред.), это не совсем так. Мы объявили о том, что мы приняли такое решение, но процесс выхода начнется с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора", - добавил он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
Штаты ранее объявили о выходе из договора. Поводом стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуСергей ЛавровСШАБезопасность
 
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