https://ria.ru/20210202/nebo-1595680889.html

Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу

Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу

При возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:54

2021-02-02T14:54

2021-02-02T14:54

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор по открытому небу

сергей лавров

сша

безопасность

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. При возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если США вернутся полностью к выполнению этого договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно. Все вопросы, которые у участников договора возникают друг к другу, можно и нужно в этом случае будет обсуждать, рассматривать в консультативной комиссии по открытому небу, который (орган - Прим. ред.) создан для того, чтобы этот договор обслуживать", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции.Россия еще не начала процесс выхода из Договора, уточнил министр."Вы уже упомянули о том, что у нас уже начался процесс выхода (из договора - Прим. ред.), это не совсем так. Мы объявили о том, что мы приняли такое решение, но процесс выхода начнется с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора", - добавил он.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.Штаты ранее объявили о выходе из договора. Поводом стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20210121/dogovor-1594025317.html

https://ria.ru/20210128/dogovor-1594987374.html

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