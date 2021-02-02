https://ria.ru/20210202/narkotiki-1595682503.html
Орегон декриминализировал хранение небольшого количества любых наркотиков
Орегон декриминализировал хранение небольшого количества любых наркотиков
Орегон стал первым штатом США, где отменили уголовную ответственность за хранение небольшого количества любых видов наркотиков, сообщает НКО Drug Policy... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:01
2021-02-02T15:01
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Орегон стал первым штатом США, где отменили уголовную ответственность за хранение небольшого количества любых видов наркотиков, сообщает НКО Drug Policy Alliance, продвигавшая данную инициативу."Сегодня Орегон стал первым штатом в США, где декриминализовано хранение небольшого количества всех видов наркотиков и значительно улучшен доступ к лечению, реабилитации, услугам по снижению вреда и другим услугам", - сообщается в пресс-релизе НКО.Жители штата Орегон ноябре 2020 года на голосовании поддержали декриминализацию наличия небольшого количества тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин. Мера Measure 110 предполагает, что наличие определенного объема наркотиков, в зависимости от вида, будет наказываться штрафом в размере не более 100 долларов. Кроме того, нарушители вместо выплаты штрафа смогут пройти оценку на наличие наркотической зависимости.
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орегон, сша, в мире
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Орегон
стал первым штатом США
, где отменили уголовную ответственность за хранение небольшого количества любых видов наркотиков, сообщает НКО Drug Policy Alliance, продвигавшая данную инициативу.
"Сегодня Орегон стал первым штатом в США, где декриминализовано хранение небольшого количества всех видов наркотиков и значительно улучшен доступ к лечению, реабилитации, услугам по снижению вреда и другим услугам", - сообщается в пресс-релизе НКО.
"Данный закон направлен на защиту людей от преследований, нападок и уголовной ответственности со стороны государства за употребление наркотиков, и теперь у них будет доступ к необходимой поддержке", - заявила исполнительный директор организации Кассандра Фредерик.
Жители штата Орегон ноябре 2020 года на голосовании поддержали декриминализацию наличия небольшого количества тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин. Мера Measure 110 предполагает, что наличие определенного объема наркотиков, в зависимости от вида, будет наказываться штрафом в размере не более 100 долларов. Кроме того, нарушители вместо выплаты штрафа смогут пройти оценку на наличие наркотической зависимости.