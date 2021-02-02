https://ria.ru/20210202/narkotiki-1595682503.html

Орегон декриминализировал хранение небольшого количества любых наркотиков

Орегон декриминализировал хранение небольшого количества любых наркотиков

Орегон стал первым штатом США, где отменили уголовную ответственность за хранение небольшого количества любых видов наркотиков, сообщает НКО Drug Policy... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:01

2021-02-02T15:01

2021-02-02T15:01

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в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Орегон стал первым штатом США, где отменили уголовную ответственность за хранение небольшого количества любых видов наркотиков, сообщает НКО Drug Policy Alliance, продвигавшая данную инициативу."Сегодня Орегон стал первым штатом в США, где декриминализовано хранение небольшого количества всех видов наркотиков и значительно улучшен доступ к лечению, реабилитации, услугам по снижению вреда и другим услугам", - сообщается в пресс-релизе НКО.Жители штата Орегон ноябре 2020 года на голосовании поддержали декриминализацию наличия небольшого количества тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин. Мера Measure 110 предполагает, что наличие определенного объема наркотиков, в зависимости от вида, будет наказываться штрафом в размере не более 100 долларов. Кроме того, нарушители вместо выплаты штрафа смогут пройти оценку на наличие наркотической зависимости.

https://ria.ru/20201204/marikhuana-1587766374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орегон, сша, в мире