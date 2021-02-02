https://ria.ru/20210202/myanma-1595763695.html

В ООН назвали задержание лидеров Мьянмы неконституционным

В ООН назвали задержание лидеров Мьянмы неконституционным

Введение чрезвычайного положения в Мьянме и задержание госсоветника и президента страны неконституционны, заявила спецпосланник генерального секретаря ООН по... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:08

2021-02-02T22:08

2021-02-02T22:08

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

эстония

мьянма

оон

в мире

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ООН, 2 фев – РИА Новости. Введение чрезвычайного положения в Мьянме и задержание госсоветника и президента страны неконституционны, заявила спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер на заседании Совбеза."Я решительно осуждаю недавние шаги, предпринятые военными, и призываю всех вас коллективно послать четкий сигнал в поддержку демократии в Мьянме", - сказала Шранер-Бургенер.По ее словам, в ООН глубоко обеспокоены заявлением о введении чрезвычайного положения на один год в стране и передачей законодательной, исполнительной и судебной властей военным.По ее словам, они должны быть отменены, задержанные лидеры должны быть немедленно освобождены, а процесс разбирательства после выборов должен быть возобновлен при полной приверженности всех сторон.В этой связи, по ее мнению, следует не допустить реализации предложения военных о повторном проведении выборов.Шранер-Бургенер призвала к немедленному освобождению задержанных.В свою очередь постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что его страна решительно осуждает переворот в Мьянме и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению задержанных. "Мы настоятельно призываем все вооруженные силы в Мьянме возобновить мирный процесс", - указал он.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.

https://ria.ru/20210202/myanma-1595748251.html

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https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

эстония

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, эстония, мьянма, оон, в мире