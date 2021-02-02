https://ria.ru/20210202/myanma-1595763278.html

США введут санкции против Мьянмы

США введут санкции против Мьянмы

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил по итогам разговора с президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, что США скоро вновь... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:04

2021-02-02T22:04

2021-02-02T22:05

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

митч макконнелл

аун сан су чжи

джо байден

мьянма

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил по итогам разговора с президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, что США скоро вновь введут санкции против Мьянмы в связи с государственным переворотом в этой стране.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.

https://ria.ru/20210202/myanma-1595744414.html

https://ria.ru/20210201/bayden-1595585038.html

мьянма

сша

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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), митч макконнелл, аун сан су чжи, джо байден, мьянма, сша, в мире