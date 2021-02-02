https://ria.ru/20210202/myanma-1595748251.html

Военные в Мьянме создали новый орган власти

Военные в Мьянме создали новый орган власти

Организаторы военного переворота в Мьянме объявили о создании Государственного административного совета, сообщила газета Myanmar Times. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:09

2021-02-02T20:09

2021-02-02T22:12

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

в мире

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Организаторы военного переворота в Мьянме объявили о создании Государственного административного совета, сообщила газета Myanmar Times.Новый орган власти в условиях режима ЧП состоит из 11 человек, его возглавляет главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.Отмечается, что совет создали в рамках 419-й секции Конституции 2008 года, которая предусматривает, что главнокомандующий, которому передали власть, может осуществлять законодательные, исполнительные и судебные полномочия сам либо через специально созданный орган управления.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва мьянманские военные, обвинившие национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов, арестовали президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Днем в понедельник военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести новые честные и демократические выборы "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения".Режим ЧП в стране ввели на один год.

https://ria.ru/20210201/myanma-1595524735.html

https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире