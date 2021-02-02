Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/myanma-1595748251.html
Военные в Мьянме создали новый орган власти
Военные в Мьянме создали новый орган власти
Организаторы военного переворота в Мьянме объявили о создании Государственного административного совета, сообщила газета Myanmar Times. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:09
2021-02-02T22:12
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
мьянма
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595435821_0:173:3036:1882_1920x0_80_0_0_7b2dcc38232be564fb2f0e28373fb5fe.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Организаторы военного переворота в Мьянме объявили о создании Государственного административного совета, сообщила газета Myanmar Times.Новый орган власти в условиях режима ЧП состоит из 11 человек, его возглавляет главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.Отмечается, что совет создали в рамках 419-й секции Конституции 2008 года, которая предусматривает, что главнокомандующий, которому передали власть, может осуществлять законодательные, исполнительные и судебные полномочия сам либо через специально созданный орган управления.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва мьянманские военные, обвинившие национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов, арестовали президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Днем в понедельник военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести новые честные и демократические выборы "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения".Режим ЧП в стране ввели на один год.
https://ria.ru/20210201/myanma-1595524735.html
https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595435821_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_452af7f0e8d5d296af559ea2b419fde7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире

Военные в Мьянме создали новый орган власти

20:09 02.02.2021 (обновлено: 22:12 02.02.2021)
 
© REUTERS / StringerВоенные возле мэрии города Янгона, Мьянма
Военные возле мэрии города Янгона, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Организаторы военного переворота в Мьянме объявили о создании Государственного административного совета, сообщила газета Myanmar Times.
Новый орган власти в условиях режима ЧП состоит из 11 человек, его возглавляет главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.
Автомобили военных возле офиса национального телевидения Мьянмы в Янгоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
1 февраля, 15:28
Военные заверили, что в Мьянме проведут свободные и честные выборы
Отмечается, что совет создали в рамках 419-й секции Конституции 2008 года, которая предусматривает, что главнокомандующий, которому передали власть, может осуществлять законодательные, исполнительные и судебные полномочия сам либо через специально созданный орган управления.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва мьянманские военные, обвинившие национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов, арестовали президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Днем в понедельник военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести новые честные и демократические выборы "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения".
Режим ЧП в стране ввели на один год.
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 08:00
Почему Россия не осуждает взявших власть генералов
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныНациональная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиМьянмаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
02:13Аналитик сравнил доллар и рубль с более выгодными валютами
02:13"Война с Россией": Пушков раскрыл суть вопроса Зеленского Байдену
Лента новостейМолния