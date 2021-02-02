https://ria.ru/20210202/myanma-1595627448.html

СМИ: в Мьянме военные отпустили большинство задержанных чиновников

СМИ: в Мьянме военные отпустили большинство задержанных чиновников

Большинство задержанных военными главных министров (глав) регионов Мьянмы отпущены на свободу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:03

2021-02-02T11:03

2021-02-02T11:03

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

нейпьидо

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Большинство задержанных военными главных министров (глав) регионов Мьянмы отпущены на свободу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник.По словам военного источника агентства, армия разрешила задержанным главам штатов и членам парламента от правящей партии выйти из-под стражи во вторник утром."Могут произойти перестановки в рядах главных министров путем назначения на эти посты квалифицированных людей", - заявил он Синьхуа.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, что около 400 членов парламента Мьянмы заперты в правительственном здании в столице страны Нейпьидо. По словам одного парламентария, в комплексе находятся полицейские, а охраняют его военные. Силовики не дают парламентариям выйти, хотя они и имеют возможность общаться друг с другом и связываться с другими людьми по телефону.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД. По оценкам региональных экспертов, в Мьянме были арестованы более 400 человек, включая большинство членов фракции НЛД в парламенте, местных руководителей партийных комитетов НЛД и членов партии.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.

https://ria.ru/20210202/soobschenie-1595621578.html

https://ria.ru/20210201/myanma-1595588770.html

мьянма

нейпьидо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, нейпьидо, в мире