СМИ: в Мьянме военные отпустили большинство задержанных чиновников
© REUTERS / StringerВоенные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
По словам военного источника агентства, армия разрешила задержанным главам штатов и членам парламента от правящей партии выйти из-под стражи во вторник утром.
"Могут произойти перестановки в рядах главных министров путем назначения на эти посты квалифицированных людей", - заявил он Синьхуа.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, что около 400 членов парламента Мьянмы заперты в правительственном здании в столице страны Нейпьидо. По словам одного парламентария, в комплексе находятся полицейские, а охраняют его военные. Силовики не дают парламентариям выйти, хотя они и имеют возможность общаться друг с другом и связываться с другими людьми по телефону.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД. По оценкам региональных экспертов, в Мьянме были арестованы более 400 человек, включая большинство членов фракции НЛД в парламенте, местных руководителей партийных комитетов НЛД и членов партии.
Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.