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Выявлена новая мутация "британского" штамма коронавируса
Выявлена новая мутация "британского" штамма коронавируса
Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:02
2021-02-02T17:02
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса.Мутацию E484K ранее уже обнаруживали в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса.Лабораторные исследования показали, что она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19 снижается. В связи с этим, у уже переболевших COVID-19 людей повышается риск заразиться мутировавшим "британским" штаммом.В конце прошлого года после выявления в Британии новой, более заразной, разновидности коронавируса многие страны закрыли границы с Соединенным Королевством. Сама Великобритания закрыла границы со всей Латинской Америкой, Португалией и с рядом стран Африки из-за обнаружения там новых штаммов коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, португалия, африка, в мире

Выявлена новая мутация "британского" штамма коронавируса

17:02 02.02.2021
 
© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса.
Мутацию E484K ранее уже обнаруживали в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса.
Лабораторные исследования показали, что она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19 снижается. В связи с этим, у уже переболевших COVID-19 людей повышается риск заразиться мутировавшим "британским" штаммом.
В конце прошлого года после выявления в Британии новой, более заразной, разновидности коронавируса многие страны закрыли границы с Соединенным Королевством. Сама Великобритания закрыла границы со всей Латинской Америкой, Португалией и с рядом стран Африки из-за обнаружения там новых штаммов коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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