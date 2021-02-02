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Выявлена новая мутация "британского" штамма коронавируса
Выявлена новая мутация "британского" штамма коронавируса
Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:02
2021-02-02T17:02
2021-02-02T17:02
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса.Мутацию E484K ранее уже обнаруживали в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса.Лабораторные исследования показали, что она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19 снижается. В связи с этим, у уже переболевших COVID-19 людей повышается риск заразиться мутировавшим "британским" штаммом.В конце прошлого года после выявления в Британии новой, более заразной, разновидности коронавируса многие страны закрыли границы с Соединенным Королевством. Сама Великобритания закрыла границы со всей Латинской Америкой, Португалией и с рядом стран Африки из-за обнаружения там новых штаммов коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, португалия, африка, в мире
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса.
Мутацию E484K ранее уже обнаруживали в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса.
Лабораторные исследования показали, что она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19 снижается. В связи с этим, у уже переболевших COVID-19 людей повышается риск заразиться мутировавшим "британским" штаммом.
В конце прошлого года после выявления в Британии новой, более заразной, разновидности коронавируса многие страны закрыли границы с Соединенным Королевством. Сама Великобритания закрыла границы со всей Латинской Америкой, Португалией и с рядом стран Африки из-за обнаружения там новых штаммов коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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