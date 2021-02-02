https://ria.ru/20210202/mutatsiya-1595711616.html

Выявлена новая мутация "британского" штамма коронавируса

Выявлена новая мутация "британского" штамма коронавируса

Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:02

2021-02-02T17:02

2021-02-02T17:02

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

великобритания

португалия

африка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса.Мутацию E484K ранее уже обнаруживали в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса.Лабораторные исследования показали, что она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19 снижается. В связи с этим, у уже переболевших COVID-19 людей повышается риск заразиться мутировавшим "британским" штаммом.В конце прошлого года после выявления в Британии новой, более заразной, разновидности коронавируса многие страны закрыли границы с Соединенным Королевством. Сама Великобритания закрыла границы со всей Латинской Америкой, Португалией и с рядом стран Африки из-за обнаружения там новых штаммов коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

португалия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, португалия, африка, в мире