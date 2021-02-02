Названы первые признаки смертельной болезни мозга

"Часто бывает, что человек теряет координацию в пространстве. Например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он вот уже тридцать лет ходит. Еще один сигнал — это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает", — сказал Зберовский.