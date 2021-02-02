https://ria.ru/20210202/mozg-1595601519.html
Названы первые признаки смертельной болезни мозга
Названы первые признаки смертельной болезни мозга
Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский в беседе с радио Sputnik рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T04:26
2021-02-02T04:26
2021-02-02T10:30
андрей зберовский
россия
болезнь альцгеймера
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153246/52/1532465216_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d3c10797152bf9fea9762e707183be16.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский в беседе с радио Sputnik рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера.Он добавил, что в подобном случае нужно срочно обращаться к врачу.Зберовский также отметил, что социальная активность у пожилых людей — признак хорошего психического здоровья.По словам специалиста, постоянное переспрашивание, когда создается впечатление, что пожилой родственник забывает ответ, может быть признаком второго этапа развития болезни Альцгеймера. В этот период человек еще продолжает испытывать интерес, но уже не может усвоить ответы.
https://ria.ru/20210118/altsgeymer-1593466359.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153246/52/1532465216_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_bcee312641ad18eda0cc36482200bd9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей зберовский, россия, болезнь альцгеймера, здоровье, общество
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский в беседе с радио Sputnik
рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера.
"Часто бывает, что человек теряет координацию в пространстве. Например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он вот уже тридцать лет ходит. Еще один сигнал — это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает", — сказал Зберовский.
Он добавил, что в подобном случае нужно срочно обращаться к врачу.
Зберовский также отметил, что социальная активность у пожилых людей — признак хорошего психического здоровья.
"Если наши близкие люди интересуются нашей жизнью, если они с чем-то категорически не согласны, критикуют нас, ругают нас, считая, что мы как-то неправильно живем, — это, безусловно, признак того, что психическое и психологическое здоровье родственника в порядке. За одним исключением: когда близкий человек нас о чем-то расспрашивает, но потом забывает наши ответы", — объяснил Зберовский.
По словам специалиста, постоянное переспрашивание, когда создается впечатление, что пожилой родственник забывает ответ, может быть признаком второго этапа развития болезни Альцгеймера. В этот период человек еще продолжает испытывать интерес, но уже не может усвоить ответы.