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Названы первые признаки смертельной болезни мозга
Названы первые признаки смертельной болезни мозга
Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский в беседе с радио Sputnik рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T04:26
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андрей зберовский
россия
болезнь альцгеймера
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский в беседе с радио Sputnik рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера.Он добавил, что в подобном случае нужно срочно обращаться к врачу.Зберовский также отметил, что социальная активность у пожилых людей — признак хорошего психического здоровья.По словам специалиста, постоянное переспрашивание, когда создается впечатление, что пожилой родственник забывает ответ, может быть признаком второго этапа развития болезни Альцгеймера. В этот период человек еще продолжает испытывать интерес, но уже не может усвоить ответы.
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андрей зберовский, россия, болезнь альцгеймера, здоровье, общество

Названы первые признаки смертельной болезни мозга

04:26 02.02.2021 (обновлено: 10:30 02.02.2021)
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский в беседе с радио Sputnik рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера.

"Часто бывает, что человек теряет координацию в пространстве. Например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он вот уже тридцать лет ходит. Еще один сигнал — это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает", — сказал Зберовский.

Он добавил, что в подобном случае нужно срочно обращаться к врачу.
Зберовский также отметил, что социальная активность у пожилых людей — признак хорошего психического здоровья.

"Если наши близкие люди интересуются нашей жизнью, если они с чем-то категорически не согласны, критикуют нас, ругают нас, считая, что мы как-то неправильно живем, — это, безусловно, признак того, что психическое и психологическое здоровье родственника в порядке. За одним исключением: когда близкий человек нас о чем-то расспрашивает, но потом забывает наши ответы", — объяснил Зберовский.

По словам специалиста, постоянное переспрашивание, когда создается впечатление, что пожилой родственник забывает ответ, может быть признаком второго этапа развития болезни Альцгеймера. В этот период человек еще продолжает испытывать интерес, но уже не может усвоить ответы.
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Андрей ЗберовскийРоссияболезнь АльцгеймераЗдоровьеОбщество
 
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