https://ria.ru/20210202/monastyr-1595130066.html

Древнюю манихейскую тайну раскрыли благодаря вспышкам на Солнце

Древнюю манихейскую тайну раскрыли благодаря вспышкам на Солнце

Ученые с точностью до года установили дату постройки загадочного комплекса Пор-Бажын посреди озера в Туве. Этому помогло событие Мияке — космический шторм,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:00

2021-02-02T10:50

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые с точностью до года установили дату постройки загадочного комплекса Пор-Бажын посреди озера в Туве. Этому помогло событие Мияке — космический шторм, запечатленный в годичных кольцах деревьев. Участники исследований рассказали РИА Новости, кто и зачем возвел в пустынном месте на вечной мерзлоте один из самых необычных средневековых памятников.Ставка уйгурского кагана или монастырьПервые упоминания о руинах на одном из островков озера Тере-Холь в верховьях Енисея относятся к началу XVIII века. Местные жители называли их Пор-Бажын, что означает на тувинском "глиняный дом". Из-за крайней удаленности исследователи добрались туда лишь спустя два столетия. Они отметили сходство планировки с древней столицей уйгуров Орду-Балык, до которой отсюда 300 километров.Сотрудник Института этнографии АН СССР Севьян Вайнштейн в 1950-1960 годы первым провел раскопки Пор-Бажына и датировал памятник серединой VIII века, эпохой Уйгурского каганата. Ученый считал, что это одна из 14 крепостей, построенных каганом Боян-чором для охраны государственных границ. А ее удаленность и островное положение объяснял военными причинами — крепость служила летней ставкой главнокомандующего.Уйгуры — народ тюркского происхождения. Сейчас живут в Китае и частично в Узбекистане, собственного государства не имеют. В прошлом же уйгуры образовывали мощные кочевые империи, играли важную геополитическую роль в Евразии. Им исторически принадлежали территории к юго-востоку от озера Балхаш, север Монголии. На VIII век пришелся расцвет Уйгурского каганата."Уйгуры помогли правителям династии Тан подавить восстание Ань Лушаня — одно из крупнейших в истории. За это их отблагодарили. Известно, что одну из дочерей китайского императора отдали в жены уйгурскому кагану. Существовала версия, что Пор-Бажын — резиденция для принцессы. Скорее всего, в постройке участвовали китайские архитекторы, так как есть сходство с планом Запретного города в Пекине", — говорит кандидат исторических наук Ирина Аржанцева, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доцент Центра восточной и классической археологии ВШЭ.Под ее руководством в 2007-2008-м памятник основательно раскопали и исследовали. Работы поддержал культурный фонд "Крепость Пор-Бажын" при попечительстве Сергея Шойгу. Строения находятся на площади 35 тысяч квадратных метров, занимают практически весь остров. В центре — дворец, вокруг — цепь внутренних дворов, разделенных двухметровыми стенами."Пор-Бажын возводили очень добротно. Немало деревянных деталей, очень хорошо выполнены стены в технике ханту. Много глиняной черепицы для центрального комплекса", — отмечает исследовательница.Вот только планировка памятника оказалась не военной, а скорее сакральной. Так возникла новая гипотеза — о монастырском комплексе, специально построенном в уединенном месте.Чем обернулась смена религииОставалось выяснить, какой религии был посвящен монастырь. Уйгуры традиционно исповедовали тенгрианство — древнюю веру, почитавшую божество Тенгри, что на тюркском значит "небо". Монастырей не строили. Однако во времена Боян-чора это могли сделать буддисты, которые в тот период активно проникали на восток."В таком случае мы должны были обнаружить фрагменты статуй Будды, но не обнаружили. Сохранились даже многочисленные детали деревянных конструкций, а статуй нет. В центральном комплексе нашли одну расписанную панель, однако без сюжета, с узором, похожим на большой китайский иероглиф. Нет монастырской утвари", — поясняет Ирина Аржанцева.После Боян-чора бразды правления принял его сын Бёгю-каган. В 762 году он обратился на Тибете в манихейство и привез проповедников-манихеев в столицу. Их учение сочетало в себе иудаизм, буддизм и христианство. Жизнь манихейцы трактовали как освобождение от Мрака, под которым понималось все материальное, в пользу духовного — Света. Однако уйгуры взбунтовались, не желая отказываться от веры предков.В 779 году Бёгю-кагана убили в результате антиманихейского переворота. Пор-Бажын был к тому времени построен. Проблема в том, что ученым не с чем его сравнить — о других манихейских монастырях ничего неизвестно.Пролить свет на эту тайну могла бы точная датировка памятника. Но обычный радиоуглеродный анализ дает разброс в 100-150 лет. Результаты лучше в сочетании с дендрохронологией — датировкой по годичным кольцам деревьев. Этим методом дату уточнили до десятилетия — 70-е годы VIII века. Значит, речь идет о строительстве после Боян-чора, буддийскую версию можно отбросить.Вспышки на Солнце отражаются в деревьяхВ 2012-м аспирантка Нагойского университета Фуса Мияке обнаружила в годичном кольце старого кедра, соответствующем 775 году нашей эры, аномально высокое содержание радиоизотопа 14C. Вскоре выяснился планетарный характер явления, его связали с потоком протонов от сильной солнечной вспышки. Позже обнаружили еще два таких события (660 год до нашей эры и 993 год нашей эры), запечатленных в изотопном составе годичных колец.Андрей Панин, профессор географического факультета МГУ и заведующий отделом палеогеографии Института географии РАН, принимавший участие в раскопах Пор-Бажына, предположил, что коль скоро стволы лиственниц, найденных в основании стен, были срублены в 770-х, есть вероятность, что последние годичные кольца содержат событие Мияке.В Центр изотопных исследований Гронингского университета (Голландия) направили несколько спилов из Пор-Бажына. Благодаря вечной мерзлоте дерево прекрасно сохранилось. Всего выполнили 26 измерений на ускорительном масс-спектрометре, и в третьем от коры кольце обнаружили аномалию 14C, соответствующую событию Мияке 775 года. По этой отметке определили сезон, когда дерево срубили, а следовательно, дату начала постройки — лето 777 года. Поскольку есть признаки, что строительство длилось два сезона, значит, закончилось оно в 778 году — накануне антиманихейского переворота."Таким образом подтверждена предложенная нами ранее гипотеза о том, что Пор-Бажын — манихейский монастырь", — комментирует Андрей Панин.При раскопках выяснилось удивительное — Пор-Бажын не был заселен и, похоже, никогда не использовался. Там практически нет культурного слоя, находок крайне мало. Археологи обнаружили одну яму со строительным мусором, а в ней — мужскую серебряную серьгу с подвеской, типичную для тюрок того времени. Еще фрагменты нескольких керамических сосудов у ворот. Выходит, монастырь забросили сразу после постройки."Я придерживаюсь версии о том, что из-за антиманихейского восстания Пор-Бажын как культовое сооружение потерял свое значение, а для других целей его расположение на острове посреди острова не подходило", — заключает Ирина Аржанцева. Впрочем, она признает, что это лишь гипотеза.Хорошая сохранность Пор-Бажына в вечной мерзлоте позволила многое узнать о строительных технологиях того времени. Исследования были комплексными. Помимо археологов, там работали геофизики, геоморфологи, почвоведы, криолитологи. Сейчас это единственный в мире археологический памятник, датированный с точность до года — с помощью события Мияке.Остров, на котором находится Пор-Бажын, представляет собой внутриозерный бугор пучения — большая редкость, поскольку вода и мерзлота — антагонисты, отмечает профессор Панин. Он образовался три с половиной — четыре тысячи лет назад, и до XX века был стабилен. Теперь же остров довольно быстро разрушается. Связано ли это с текущими изменениями климата или есть какие-то сугубо местные причины, еще предстоит выяснить.

https://ria.ru/20180922/1529055450.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, земля - риа наука, андрей панин , космос - риа наука, российская академия наук, сергей шойгу