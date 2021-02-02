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Мимоза в Сочи зацвела раньше срока

Мимоза в Сочи зацвела раньше срока

Устойчивая теплая погода стала причиной раннего цветения мимозы на побережье в Сочи, сообщили научные сотрудники Сочинского национального парка. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:28

2021-02-02T15:28

2021-02-02T17:18

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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Устойчивая теплая погода стала причиной раннего цветения мимозы на побережье в Сочи, сообщили научные сотрудники Сочинского национального парка.Деревья акации серебристой, так называют растение ученые, одними из первых распустились на Южном склоне дендрария - главного парка курорта. Раннее цветение спровоцировали так называемые февральские окна - средняя температура в Сочи днем не опускается ниже плюс 10."В парке еще 50 лет назад была заложена роща мимозы. Сейчас это самое яркое растение в дендрарии. Пора его цветения традиционно приходится на начало весны и продолжается до апреля. Но в зависимости от погодных условий, распускаться акация серебристая может начать и в декабре. В этом году бутоны появились в конце января, а сейчас как раз начинается пик ее обильного цветения", - рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.Помимо мимозы, в Сочи также начинают распускаться и другие весенние растения. Однако ученые предупреждают, что температура на курорте еще может опуститься.

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, весна, общество