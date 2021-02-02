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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210202/miloserdie-1595759520.html
В РПЦ создали федеральный колл-центр по социальной помощи
В РПЦ создали федеральный колл-центр по социальной помощи
Федеральный круглосуточный телефонный номер, по которому нуждающиеся могут обратиться в Церковь за социальной помощью, заработал на базе справочной службы... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:31
2021-02-02T22:05
епископ орехово-зуевский пантелеимон
православная служба помощи "милосердие"
помощь
религия и мировоззрение
религия
россия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Федеральный круглосуточный телефонный номер, по которому нуждающиеся могут обратиться в Церковь за социальной помощью, заработал на базе справочной службы "Милосердие", рассказали РИА Новости в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.Как уточнили в отделе, позвонив по бесплатному номеру 8 800 70 70 222, можно пригласить священника для совершения церковных таинств, попросить о продуктовой и другой помощи, которую оказывают в Церкви, например, в приютах для бездомных, приютах для женщин с детьми, центрах реабилитации наркозависимых, центрах круглосуточного сестринского ухода за пожилыми людьми."Информационная линия церковной социальной помощи "Милосердие", то есть федеральный кол-центр созданы для удобства людей. Операторы связывают нуждающихся с ответственными сотрудниками из епархий (в регионах - ред.). А в сложных случаях подключаются специалисты Синодального отдела по благотворительности. Обращаясь на федеральный номер, люди смогут больше узнать о доступной помощи в Церкви", - рассказали в пресс-службе отдела.Отвечать на вопросы будут 11 человек, кол-центр работает круглосуточно, без выходных. Звонки для жителей России – бесплатные.Эпидемия коронавируса показала, "как сильно востребована помощь Церкви", отметил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. "В храмы, церковные социальные проекты поступает много просьб о помощи. Мы стараемся помочь каждому человеку. &lt;...&gt; В разных епархиях в период пандемии появились такие телефоны, и сейчас по благословению святейшего патриарха мы сможем объединить наши усилия", - приводят его слова в пресс-службе синодального отдела.По данным синодального отдела по благотворительности, в Русской православной церкви действуют более 4500 социальных проектов и учреждений: свыше 300 сестричеств милосердия, 77 приютов для женщин, 211 центров гуманитарной помощи, более 60 богаделен – центров круглосуточного сестринского ухода за тяжелобольными людьми, более 90 приютов для бездомных, 300 проектов помощи наркозависимым, более 800 добровольческих служб и групп милосердия.
https://ria.ru/20201229/pomosch-1591466178.html
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епископ орехово-зуевский пантелеимон, православная служба помощи "милосердие", помощь, религия, россия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

В РПЦ создали федеральный колл-центр по социальной помощи

21:31 02.02.2021 (обновлено: 22:05 02.02.2021)
 
© пресс-служба Синодального отдела по благотворительностиГорячая линия церковной социальной помощи "Милосердие"
Горячая линия церковной социальной помощи Милосердие - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© пресс-служба Синодального отдела по благотворительности
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Федеральный круглосуточный телефонный номер, по которому нуждающиеся могут обратиться в Церковь за социальной помощью, заработал на базе справочной службы "Милосердие", рассказали РИА Новости в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
Как уточнили в отделе, позвонив по бесплатному номеру 8 800 70 70 222, можно пригласить священника для совершения церковных таинств, попросить о продуктовой и другой помощи, которую оказывают в Церкви, например, в приютах для бездомных, приютах для женщин с детьми, центрах реабилитации наркозависимых, центрах круглосуточного сестринского ухода за пожилыми людьми.
"Информационная линия церковной социальной помощи "Милосердие", то есть федеральный кол-центр созданы для удобства людей. Операторы связывают нуждающихся с ответственными сотрудниками из епархий (в регионах - ред.). А в сложных случаях подключаются специалисты Синодального отдела по благотворительности. Обращаясь на федеральный номер, люди смогут больше узнать о доступной помощи в Церкви", - рассказали в пресс-службе отдела.
Отвечать на вопросы будут 11 человек, кол-центр работает круглосуточно, без выходных. Звонки для жителей России – бесплатные.
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Эпидемия коронавируса показала, "как сильно востребована помощь Церкви", отметил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. "В храмы, церковные социальные проекты поступает много просьб о помощи. Мы стараемся помочь каждому человеку. <...> В разных епархиях в период пандемии появились такие телефоны, и сейчас по благословению святейшего патриарха мы сможем объединить наши усилия", - приводят его слова в пресс-службе синодального отдела.
По данным синодального отдела по благотворительности, в Русской православной церкви действуют более 4500 социальных проектов и учреждений: свыше 300 сестричеств милосердия, 77 приютов для женщин, 211 центров гуманитарной помощи, более 60 богаделен – центров круглосуточного сестринского ухода за тяжелобольными людьми, более 90 приютов для бездомных, 300 проектов помощи наркозависимым, более 800 добровольческих служб и групп милосердия.
Бездомные люди у автобуса православной службы помощи Милосердие - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 14:41Религия и мировоззрение
Служба "Милосердие" откроет в Москве реабилитационный центр для бездомных
 
Религия и мировоззрениеЕпископ Орехово-Зуевский ПантелеимонПравославная служба помощи "Милосердие"ПомощьРелигияРоссияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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