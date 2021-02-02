https://ria.ru/20210202/miloserdie-1595759520.html

В РПЦ создали федеральный колл-центр по социальной помощи

В РПЦ создали федеральный колл-центр по социальной помощи

Федеральный круглосуточный телефонный номер, по которому нуждающиеся могут обратиться в Церковь за социальной помощью, заработал на базе справочной службы... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:31

2021-02-02T21:31

2021-02-02T22:05

епископ орехово-зуевский пантелеимон

православная служба помощи "милосердие"

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Федеральный круглосуточный телефонный номер, по которому нуждающиеся могут обратиться в Церковь за социальной помощью, заработал на базе справочной службы "Милосердие", рассказали РИА Новости в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.Как уточнили в отделе, позвонив по бесплатному номеру 8 800 70 70 222, можно пригласить священника для совершения церковных таинств, попросить о продуктовой и другой помощи, которую оказывают в Церкви, например, в приютах для бездомных, приютах для женщин с детьми, центрах реабилитации наркозависимых, центрах круглосуточного сестринского ухода за пожилыми людьми."Информационная линия церковной социальной помощи "Милосердие", то есть федеральный кол-центр созданы для удобства людей. Операторы связывают нуждающихся с ответственными сотрудниками из епархий (в регионах - ред.). А в сложных случаях подключаются специалисты Синодального отдела по благотворительности. Обращаясь на федеральный номер, люди смогут больше узнать о доступной помощи в Церкви", - рассказали в пресс-службе отдела.Отвечать на вопросы будут 11 человек, кол-центр работает круглосуточно, без выходных. Звонки для жителей России – бесплатные.Эпидемия коронавируса показала, "как сильно востребована помощь Церкви", отметил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. "В храмы, церковные социальные проекты поступает много просьб о помощи. Мы стараемся помочь каждому человеку. <...> В разных епархиях в период пандемии появились такие телефоны, и сейчас по благословению святейшего патриарха мы сможем объединить наши усилия", - приводят его слова в пресс-службе синодального отдела.По данным синодального отдела по благотворительности, в Русской православной церкви действуют более 4500 социальных проектов и учреждений: свыше 300 сестричеств милосердия, 77 приютов для женщин, 211 центров гуманитарной помощи, более 60 богаделен – центров круглосуточного сестринского ухода за тяжелобольными людьми, более 90 приютов для бездомных, 300 проектов помощи наркозависимым, более 800 добровольческих служб и групп милосердия.

https://ria.ru/20201229/pomosch-1591466178.html

https://ria.ru/20210121/miloserdie-1594009862.html

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епископ орехово-зуевский пантелеимон, православная служба помощи "милосердие", помощь, религия, россия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь