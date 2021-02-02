https://ria.ru/20210202/migranty-1595601395.html

Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд

Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд

Глава коммерческой организации, которая организовала незаконное пребывание на территории РФ 5 тысяч мигрантов, предстанет перед судом на Сахалине, сообщает во... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T04:15

2021-02-02T04:15

2021-02-02T07:08

россия

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев - РИА Новости. Глава коммерческой организации, которая организовала незаконное пребывание на территории РФ 5 тысяч мигрантов, предстанет перед судом на Сахалине, сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.По версии следствия, с января 2015 года по июль 2017 года обвиняемая за денежное вознаграждение готовила необходимые для постановки на учет договоры о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан в возглавляемую ею коммерческую фирму. И передавала их в органы миграционного учета УМВД России по Сахалинской области для создания видимости законного пребывания таких лиц на территории РФ.Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.

https://ria.ru/20210202/migranty-1595599421.html

россия

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия