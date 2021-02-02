https://ria.ru/20210202/migranty-1595601395.html
Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
Глава коммерческой организации, которая организовала незаконное пребывание на территории РФ 5 тысяч мигрантов, предстанет перед судом на Сахалине, сообщает во... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T04:15
2021-02-02T04:15
2021-02-02T07:08
россия
сахалин
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев - РИА Новости. Глава коммерческой организации, которая организовала незаконное пребывание на территории РФ 5 тысяч мигрантов, предстанет перед судом на Сахалине, сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.По версии следствия, с января 2015 года по июль 2017 года обвиняемая за денежное вознаграждение готовила необходимые для постановки на учет договоры о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан в возглавляемую ею коммерческую фирму. И передавала их в органы миграционного учета УМВД России по Сахалинской области для создания видимости законного пребывания таких лиц на территории РФ.Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.
https://ria.ru/20210202/migranty-1595599421.html
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россия, сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия