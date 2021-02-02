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Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
Правительство внесло в Госдуму законопроект с предложением обязать трудовых мигрантов, въезжающих в Россию без визы, сдавать биометрические данные и проходить... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T02:38
2021-02-02T11:08
россия
мигранты
евразийский экономический союз
госдума рф
москва
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект с предложением обязать трудовых мигрантов, въезжающих в Россию без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинское освидетельствование. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.Как говорится в пояснительной записке, некоторые иностранцы могут длительное время пребывать на территории Российской Федерации без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. В основном это граждане государств — членов Евразийского экономического союза, год назад их было около 2,5 миллиона человек.По мнению кабмина, фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов существенно увеличивают риск распространения инфекций в стране.Кроме того, не отработаны процессы розыска, запрета на въезд и просто мониторинга мест проживания мигрантов.Изменения предлагается внести в закон "О дактилоскопической экспертизе". Проект предусматривает обязательную дактилоскопию, фотографирование, биометрический анализ и медосмотр. Это коснется граждан, въехавших в Россию без визы и находящихся в стране более 90 дней суммарно в течение календарного года.В документе говорится, что срок временного пребывания трудового мигранта определяется временем действия трудового договора. В случае заключения контракта на неопределенный срок, временное пребывание продлевается на год с даты въезда.Помимо этого, предлагается установить возможность продления срока временного пребывания в стране отдельным категориям иностранных граждан, в том числе прибывшим в порядке, не требующем получения визы и являющимся членами семьи гражданина России.Законопроект предусматривает, что обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан проводятся однократно. От прохождения указанных процедур предлагается освободить отдельные категории въезжающих, в том числе недееспособных или ограниченных в дееспособности, не достигших возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста шестидесяти пяти лет, и женщин, достигших возраста шестидесяти лет.
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россия, мигранты, евразийский экономический союз, госдума рф, москва, общество

Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС

02:38 02.02.2021 (обновлено: 11:08 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Сотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект с предложением обязать трудовых мигрантов, въезжающих в Россию без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинское освидетельствование. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.
Как говорится в пояснительной записке, некоторые иностранцы могут длительное время пребывать на территории Российской Федерации без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. В основном это граждане государств — членов Евразийского экономического союза, год назад их было около 2,5 миллиона человек.
По мнению кабмина, фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов существенно увеличивают риск распространения инфекций в стране.
Кроме того, не отработаны процессы розыска, запрета на въезд и просто мониторинга мест проживания мигрантов.
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Изменения предлагается внести в закон "О дактилоскопической экспертизе". Проект предусматривает обязательную дактилоскопию, фотографирование, биометрический анализ и медосмотр. Это коснется граждан, въехавших в Россию без визы и находящихся в стране более 90 дней суммарно в течение календарного года.
В документе говорится, что срок временного пребывания трудового мигранта определяется временем действия трудового договора. В случае заключения контракта на неопределенный срок, временное пребывание продлевается на год с даты въезда.
Помимо этого, предлагается установить возможность продления срока временного пребывания в стране отдельным категориям иностранных граждан, в том числе прибывшим в порядке, не требующем получения визы и являющимся членами семьи гражданина России.
Законопроект предусматривает, что обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан проводятся однократно. От прохождения указанных процедур предлагается освободить отдельные категории въезжающих, в том числе недееспособных или ограниченных в дееспособности, не достигших возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста шестидесяти пяти лет, и женщин, достигших возраста шестидесяти лет.
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