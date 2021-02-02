https://ria.ru/20210202/meriya-1595769053.html
ОМОН выставил оцепление у здания московской мэрии
ОМОН выставил оцепление у здания московской мэрии
ОМОН выставил оцепление у здания московской мэрии на Тверской, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T23:11
2021-02-02T23:11
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омон россии
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ОМОН выставил оцепление у здания московской мэрии на Тверской, передает корреспондент РИА НовостиРИА Новости / Динамика дня
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Колонна правоохранителей идет в сторону Лубянской площади
Сотрудники полиции идут в сторону Лубянской площади в Москве, где собираются сторонники Навального после оглашения приговора.
2021-02-02T23:11
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видео, омон россии
ОМОН выставил оцепление у здания московской мэрии
ОМОН выставил оцепление у здания московской мэрии на Тверской, передает корреспондент РИА Новости
2021-02-02T23:11
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