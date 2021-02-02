https://ria.ru/20210202/masochnyy-1595596035.html

Иммунолог спрогнозировал сроки отмены масочного режима

Иммунолог спрогнозировал сроки отмены масочного режима

Необходимость в медицинских масках пропадет, когда сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Это может произойти ближе к концу весны,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T04:10

2021-02-02T04:10

2021-02-02T09:25

распространение коронавируса

владислав жемчугов

медицинские маски

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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Названы условия отмены масочного режима

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Необходимость в медицинских масках пропадет, когда сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Это может произойти ближе к концу весны, предположил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Для этого доля тех, кто обладает иммунитетом, должна достигать в конкретном регионе 60–70%. Учитывать нужно как тех, кто перенес COVID-19, так и тех, кто сделал прививку. Быстрее всего этот показатель удастся достичь в Москве, потому что она уже сейчас ближе всего к этому показателю, отметил специалист по особо опасным инфекциям."Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых и можно с точностью до недели сосчитать. Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны", — сказал Жемчугов.Уже сейчас можно снять маски на улицах, потому что на прогулках, на природе мала вероятность заражения, считает врач-иммунолог. Но ослабление ограничений зависит от ситуации в конкретном регионе и от того, сколько людей еще не контактировали с вирусом, поэтому очень важно, с какой скоростью будет проходить вакцинация."Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее. Сейчас так и планирует Роспотребнадзор в зависимости от региональной ситуации", — пояснил Жемчугов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595332129.html

https://ria.ru/20210128/maski-1594888095.html

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владислав жемчугов, медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество