https://ria.ru/20210202/marvel-1595625993.html

Режиссер "Черной Пантеры" создает для Disney+ сериал о Ваканде

Режиссер "Черной Пантеры" создает для Disney+ сериал о Ваканде

Американский стриминговый сервис Disney+ и режиссер фильма "Черная Пантера" Райан Куглер начали работу над сериалом, действие которого, как и фильма Marvel,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:51

2021-02-02T11:51

2021-02-02T11:51

культура

чедвик боузман

новости культуры

marvel comics

the walt disney company

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152299/60/1522996015_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_1ccf3c318c067c52fd8d8ad88cfc4c4b.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Disney+ и режиссер фильма "Черная Пантера" Райан Куглер начали работу над сериалом, действие которого, как и фильма Marvel, происходит в вымышленной стране Ваканде, пишет издание Variety.Отмечается, что сериал создается компанией Куглера Proximity Media совместно с корпорацией Walt Disney. Они планируют также осуществление также и других проектов.Восемнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel "Черная Пантера" вышла на экраны в 2018 году, главные роли в ней исполнили Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира. Фильм получил "Оскар" в категориях "Лучшая музыка к фильму", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшая работа художника-постановщика".Премьера второй части "Черной Пантеры" запланирована на 8 июля 2022 года.

https://ria.ru/20201211/bouzman-1588704658.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чедвик боузман, новости культуры, marvel comics, the walt disney company