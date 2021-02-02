Режиссер "Черной Пантеры" создает для Disney+ сериал о Ваканде
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Disney+ и режиссер фильма "Черная Пантера" Райан Куглер начали работу над сериалом, действие которого, как и фильма Marvel, происходит в вымышленной стране Ваканде, пишет издание Variety.
Отмечается, что сериал создается компанией Куглера Proximity Media совместно с корпорацией Walt Disney. Они планируют также осуществление также и других проектов.
"Для меня честь сотрудничать с корпорацией Walt Disney. Работа с ними над "Черной Пантерой" была сбывшейся мечтой. Будучи ярыми потребителями телевидения, мы очень счастливы запускать наше телевизионное сотрудничество с Бобом Айгером (председатель совета директоров Walt Disney), Даной Уолден (председатель подразделения развлечений в Walt Disney) и всеми замечательными студиями под эгидой Disney", - приводит издание слова режиссера.
Восемнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel "Черная Пантера" вышла на экраны в 2018 году, главные роли в ней исполнили Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира. Фильм получил "Оскар" в категориях "Лучшая музыка к фильму", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшая работа художника-постановщика".
Премьера второй части "Черной Пантеры" запланирована на 8 июля 2022 года.
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