https://ria.ru/20210202/lnr-1595612629.html

В ЛНР обвинили Киев в блокировании процесса передачи удерживаемых лиц

В ЛНР обвинили Киев в блокировании процесса передачи удерживаемых лиц

Киев не принимает четырех осужденных в Донбассе женщин, которых самопровозглашенные республики готовы передать, заявил РИА Новости представитель ЛНР в... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:23

2021-02-02T09:23

2021-02-02T09:53

родион мирошник

владислав дейнего

виктор медведчук

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/132922/73/1329227305_159:297:2000:1333_1920x0_80_0_0_0aeee1ca2f7ed88fc381802808344053.jpg

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Киев не принимает четырех осужденных в Донбассе женщин, которых самопровозглашенные республики готовы передать, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых женщин при посредничестве депутата Рады Виктора Медведчука. Глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что никакой передачи не будет, обмен должен проходить на уровне государства, а не частных лиц.Он уточнил, что во вторник стороны планируют снова рассмотреть вопрос обмена пленными на заседании гуманитарной группы.Конфликт на юго-востоке Украины длится семь лет: после переворота в стране ДНР и ЛНР объявили о независимости, Киев начал боевые действия против них. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, но бои продолжаются.

https://ria.ru/20210131/donbass-1595390342.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, владислав дейнего, виктор медведчук, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире