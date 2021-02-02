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В ЛНР обвинили Киев в блокировании процесса передачи удерживаемых лиц
В ЛНР обвинили Киев в блокировании процесса передачи удерживаемых лиц
Киев не принимает четырех осужденных в Донбассе женщин, которых самопровозглашенные республики готовы передать, заявил РИА Новости представитель ЛНР в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:23
2021-02-02T09:53
родион мирошник
владислав дейнего
виктор медведчук
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Киев не принимает четырех осужденных в Донбассе женщин, которых самопровозглашенные республики готовы передать, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых женщин при посредничестве депутата Рады Виктора Медведчука. Глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что никакой передачи не будет, обмен должен проходить на уровне государства, а не частных лиц.Он уточнил, что во вторник стороны планируют снова рассмотреть вопрос обмена пленными на заседании гуманитарной группы.Конфликт на юго-востоке Украины длится семь лет: после переворота в стране ДНР и ЛНР объявили о независимости, Киев начал боевые действия против них. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, но бои продолжаются.
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родион мирошник, владислав дейнего, виктор медведчук, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

В ЛНР обвинили Киев в блокировании процесса передачи удерживаемых лиц

09:23 02.02.2021 (обновлено: 09:53 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащие Народной милиции ЛНР (бригада "Призрак") на позициях в поселке Донецкий на линии соприкосновения
Военнослужащие Народной милиции ЛНР (бригада Призрак) на позициях в поселке Донецкий на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
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ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Киев не принимает четырех осужденных в Донбассе женщин, которых самопровозглашенные республики готовы передать, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.
Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых женщин при посредничестве депутата Рады Виктора Медведчука. Глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что никакой передачи не будет, обмен должен проходить на уровне государства, а не частных лиц.
"На данный момент Киев заблокировал гуманитарный жест республик по односторонней передаче четырех осуждённых в ЛНР и ДНР женщин. После ряда фейковых заявлений Кравчука украинская сторона не выполнила никаких шагов, чтобы принять передаваемых лиц. Они так и продолжают отбывать наказание в республиках", — прокомментировал Мирошник.
Он уточнил, что во вторник стороны планируют снова рассмотреть вопрос обмена пленными на заседании гуманитарной группы.
Конфликт на юго-востоке Украины длится семь лет: после переворота в стране ДНР и ЛНР объявили о независимости, Киев начал боевые действия против них. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, но бои продолжаются.
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Родион МирошникВладислав ДейнегоВиктор МедведчукЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
 
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