https://ria.ru/20210202/lekarstvo-1595602033.html

Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство

Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство

Вмешательство прокуратуры Приморского края помогло обеспечить двухлетнюю девочку жизненно необходимым лекарством за девять миллионов рублей. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T05:26

2021-02-02T05:26

2021-02-02T10:26

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Вмешательство прокуратуры Приморского края помогло обеспечить двухлетнюю девочку жизненно необходимым лекарством за девять миллионов рублей.Как сообщает надзорное ведомство, прокуроры начали проверку соблюдения законодательства в сфере лекарственного обеспечения после того, как к ним обратилась местная жительница. Ее двухлетняя дочь — инвалид, страдает редким заболеванием. Врачи разрешили применять для лечения девочки препарат, не зарегистрированный в России, но краевой Минздрав отказал в закупке. Прокуратура внесла представление, но Минздрав так и не предпринял никаких мер. Тогда прокуроры обратились в суд."Решением Фрунзенского районного суда Владивостока требования удовлетворены. В настоящее время девочка обеспечена жизненно необходимым препаратом", — говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20210129/deti-1595069026.html

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