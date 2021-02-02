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Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
Вмешательство прокуратуры Приморского края помогло обеспечить двухлетнюю девочку жизненно необходимым лекарством за девять миллионов рублей. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T05:26
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Вмешательство прокуратуры Приморского края помогло обеспечить двухлетнюю девочку жизненно необходимым лекарством за девять миллионов рублей.Как сообщает надзорное ведомство, прокуроры начали проверку соблюдения законодательства в сфере лекарственного обеспечения после того, как к ним обратилась местная жительница. Ее двухлетняя дочь — инвалид, страдает редким заболеванием. Врачи разрешили применять для лечения девочки препарат, не зарегистрированный в России, но краевой Минздрав отказал в закупке. Прокуратура внесла представление, но Минздрав так и не предпринял никаких мер. Тогда прокуроры обратились в суд."Решением Фрунзенского районного суда Владивостока требования удовлетворены. В настоящее время девочка обеспечена жизненно необходимым препаратом", — говорится в сообщении прокуратуры.
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россия, владивосток, общество

Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство

05:26 02.02.2021 (обновлено: 10:26 02.02.2021)
 
© Fotolia / katya_naumovaРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Fotolia / katya_naumova
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Вмешательство прокуратуры Приморского края помогло обеспечить двухлетнюю девочку жизненно необходимым лекарством за девять миллионов рублей.
Как сообщает надзорное ведомство, прокуроры начали проверку соблюдения законодательства в сфере лекарственного обеспечения после того, как к ним обратилась местная жительница. Ее двухлетняя дочь — инвалид, страдает редким заболеванием. Врачи разрешили применять для лечения девочки препарат, не зарегистрированный в России, но краевой Минздрав отказал в закупке. Прокуратура внесла представление, но Минздрав так и не предпринял никаких мер. Тогда прокуроры обратились в суд.
"Решением Фрунзенского районного суда Владивостока требования удовлетворены. В настоящее время девочка обеспечена жизненно необходимым препаратом", — говорится в сообщении прокуратуры.
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