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В Нижегородской области мальчик погиб, провалившись под лед
В Нижегородской области мальчик погиб, провалившись под лед
Дети провалились под лед на пруду в Кстовском районе Нижегородской области, один из них погиб, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:05
2021-02-02T19:05
россия
кстовский район
нижегородская область
кстово
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Дети провалились под лед на пруду в Кстовском районе Нижегородской области, один из них погиб, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.Как удалось выяснить спасателям, на лед водоема на территории базы отдыха "Славная вотчина" вышли трое ребят. Лед под ними треснул, один мальчик смог выбраться на берег самостоятельно. Второго мальчика спас мужчина.Силами аварийно-спасательного отряда Кстово тело третьего мальчика было извлечено из водоема. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.
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россия
кстовский район
нижегородская область
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россия, кстовский район, нижегородская область, кстово, происшествия

В Нижегородской области мальчик погиб, провалившись под лед

19:05 02.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Дети провалились под лед на пруду в Кстовском районе Нижегородской области, один из них погиб, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.

"По каналу 112 в 16.35 от очевидца поступило сообщение о провале детей под лед. В Кстовском районе пруд без названия у населенного пункта Большое Мокрое. В результате происшествия пострадали два ребенка, один из них погиб, его личность устанавливается", - говорится в сообщении.

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Как удалось выяснить спасателям, на лед водоема на территории базы отдыха "Славная вотчина" вышли трое ребят. Лед под ними треснул, один мальчик смог выбраться на берег самостоятельно. Второго мальчика спас мужчина.
Силами аварийно-спасательного отряда Кстово тело третьего мальчика было извлечено из водоема. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.
 
РоссияКстовский районНижегородская областьКстовоПроисшествия
 
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