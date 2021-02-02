https://ria.ru/20210202/led-1595738819.html

В Нижегородской области мальчик погиб, провалившись под лед

В Нижегородской области мальчик погиб, провалившись под лед

Дети провалились под лед на пруду в Кстовском районе Нижегородской области, один из них погиб, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:05

2021-02-02T19:05

2021-02-02T19:05

россия

кстовский район

нижегородская область

кстово

происшествия

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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Дети провалились под лед на пруду в Кстовском районе Нижегородской области, один из них погиб, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.Как удалось выяснить спасателям, на лед водоема на территории базы отдыха "Славная вотчина" вышли трое ребят. Лед под ними треснул, один мальчик смог выбраться на берег самостоятельно. Второго мальчика спас мужчина.Силами аварийно-спасательного отряда Кстово тело третьего мальчика было извлечено из водоема. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

https://ria.ru/20210126/gibel-1594647632.html

россия

кстовский район

нижегородская область

кстово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кстовский район, нижегородская область, кстово, происшествия