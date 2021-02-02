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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210202/kurs-1595670633.html
Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,24 копейки - до 91,625 рубля, курс доллара - на 39,98 копейки, до 75,9051 рубля, следует РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:14
2021-02-02T14:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,24 копейки - до 91,625 рубля, курс доллара - на 39,98 копейки, до 75,9051 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 25,7 копейки, составив 82,9791 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек

14:14 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,24 копейки - до 91,625 рубля, курс доллара - на 39,98 копейки, до 75,9051 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 25,7 копейки, составив 82,9791 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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