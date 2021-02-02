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В Крыму впервые за полгода улучшилась ситуация с водой
В Крыму впервые за полгода улучшилась ситуация с водой
В водохранилищах Крыма впервые за полгода стало больше воды, сообщила РИА Новости гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:02
2021-02-02T18:05
россия
днепр (город)
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. В водохранилищах Крыма впервые за полгода стало больше воды, сообщила РИА Новости гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко.Тем не менее запас воды во всех водохранилищах Крыма пока на 48,8 миллиона кубометров меньше, чем годом ранее, добавила Охременко.По данным крымского гидрометцентра, пополнению запасов воды способствовали январские осадки. Так, в бассейнах рек Южного берега выпало от 73,5 до 118,5 миллиметра осадков (131-141 процента нормы), в бассейнах основных рек северного предгорья — от 39 до 58,1 миллиметра (соответствует месячной норме).Приток воды в водохранилища различается: Белогорское за месяц пополнилось на три миллиона кубометров, Чернореченское — на 4,3 миллиона, Счастливенское — примерно на миллион. Меньше воды пришло в водохранилища, снабжающие Симферополь: приток в Партизанское и Симферопольское составил по 500 тысяч кубометров.Крым испытывает проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников. Но за последний год водохранилища существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в некоторых районах Крыма пришлось ввести режимную подачу воды, водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на артезианские источники.Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На эти цели выделят около 50 миллиардов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/aksenov-1593477756.html
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россия, днепр (город), республика крым, украина

В Крыму впервые за полгода улучшилась ситуация с водой

16:02 02.02.2021 (обновлено: 18:05 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. В водохранилищах Крыма впервые за полгода стало больше воды, сообщила РИА Новости гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36 миллионов кубометров, что на 4,7 миллиона кубометров больше, чем месяц назад. Эта ситуация сложилась впервые за последние полгода, ранее воды становилось только меньше", — сказала она.

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Тем не менее запас воды во всех водохранилищах Крыма пока на 48,8 миллиона кубометров меньше, чем годом ранее, добавила Охременко.
По данным крымского гидрометцентра, пополнению запасов воды способствовали январские осадки. Так, в бассейнах рек Южного берега выпало от 73,5 до 118,5 миллиметра осадков (131-141 процента нормы), в бассейнах основных рек северного предгорья — от 39 до 58,1 миллиметра (соответствует месячной норме).
Приток воды в водохранилища различается: Белогорское за месяц пополнилось на три миллиона кубометров, Чернореченское — на 4,3 миллиона, Счастливенское — примерно на миллион. Меньше воды пришло в водохранилища, снабжающие Симферополь: приток в Партизанское и Симферопольское составил по 500 тысяч кубометров.
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Крым испытывает проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников. Но за последний год водохранилища существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в некоторых районах Крыма пришлось ввести режимную подачу воды, водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на артезианские источники.
Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На эти цели выделят около 50 миллиардов рублей.
 
РоссияДнепр (город)Республика КрымУкраина
 
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