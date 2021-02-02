https://ria.ru/20210202/kreml-1595651438.html

В Кремле прокомментировали задержания журналистов на незаконных акциях

В Кремле прокомментировали задержания журналистов на незаконных акциях

Печальных историй о случаях задержания журналистов на несогласованных акциях единицы, но каждая из них заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:48

2021-02-02T12:48

2021-02-02T12:58

россия

дмитрий песков

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Печальных историй о случаях задержания журналистов на несогласованных акциях единицы, но каждая из них заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 23 января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.По его словам, по существу комментировать эти события должны представители силовых ведомств, а по конкретным ситуациям с задержанием журналистов, которые с удостоверениями и редакционными заданиями работали на акциях, "нужно обязательно писать соответствующее заявление".Песков добавил, что если просто давать оценку тому, что происходило, то нельзя забывать, что на акциях действовали провокаторы, и были "весьма неодноразовые случаи нападения на сотрудников органов правопорядка".

https://ria.ru/20210201/zhurnalist-1595578188.html

https://ria.ru/20210201/pichugin-1595525483.html

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россия, дмитрий песков, москва, общество