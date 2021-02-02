В Кремле прокомментировали задержания журналистов на незаконных акциях
12:48 02.02.2021 (обновлено: 12:58 02.02.2021)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Печальных историй о случаях задержания журналистов на несогласованных акциях единицы, но каждая из них заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 23 января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
"Таких историй печальных, их единицы, давайте сразу все назовем своими именами. Конечно же, каждая из этих историй заслуживает внимания... Есть общественный совет МВД, есть, наверняка, общественный совет Росгвардии, есть возможность обратиться в надзорные органы, и все эти возможности нужно задействовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать случаи задержания журналистов на акциях 23 и 31 января.
По его словам, по существу комментировать эти события должны представители силовых ведомств, а по конкретным ситуациям с задержанием журналистов, которые с удостоверениями и редакционными заданиями работали на акциях, "нужно обязательно писать соответствующее заявление".
Песков добавил, что если просто давать оценку тому, что происходило, то нельзя забывать, что на акциях действовали провокаторы, и были "весьма неодноразовые случаи нападения на сотрудников органов правопорядка".
"Они (нападения на правоохранителей) имели место, мы с вами их видели по телевидению, видели на видео, на сотнях видео. Конечно, эта ситуация была очень напряженной. И там, знаете, когда нападают на полицейских, иногда не до представлений. Но в любом случае, каждый конкретный случай, коих не так много, должен, конечно, получить соответствующее внимание", - заявил Песков.