https://ria.ru/20210202/krazha-1595698071.html

В Калининграде полиция вернула женщине украденный миллион рублей

В Калининграде полиция вернула женщине украденный миллион рублей

Полицейские вернули жительнице Калининграда украденную из овощной палатки сумку, в которой находились один миллион рублей, золотые украшения и документы,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:10

2021-02-02T16:10

2021-02-02T16:40

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КАЛИНИНГРАД, 2 фев — РИА Новости. Полицейские вернули жительнице Калининграда украденную из овощной палатки сумку, в которой находились один миллион рублей, золотые украшения и документы, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.В полицию обратилась 58-летняя женщина и рассказала, что зашла в овощную палатку за продуктами и положила у прилавка сумку, затем отвлеклась на выбор товаров, а когда спохватилась, сумки на прежнем месте уже не было.В отношении задержанного пенсионера возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России ("Кража"), максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210113/pokhischenie-1592870810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, калининград, происшествия