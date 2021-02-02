В Калининграде полиция вернула женщине украденный миллион рублей
16:10 02.02.2021 (обновлено: 16:40 02.02.2021)
КАЛИНИНГРАД, 2 фев — РИА Новости. Полицейские вернули жительнице Калининграда украденную из овощной палатки сумку, в которой находились один миллион рублей, золотые украшения и документы, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
В полицию обратилась 58-летняя женщина и рассказала, что зашла в овощную палатку за продуктами и положила у прилавка сумку, затем отвлеклась на выбор товаров, а когда спохватилась, сумки на прежнем месте уже не было.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, кто в момент пропажи еще находился в помещении, кроме женщины. Ими было установлено, что к краже причастен 74-летний мужчина. Он увидел лежащую без присмотра сумку и похитил ее. Полицейские изъяли у подозреваемого чужое имущество и передали законной владелице. Потерпевшая выразила благодарность оперативникам за помощь", — рассказали в пресс-службе.
В отношении задержанного пенсионера возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России ("Кража"), максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы.