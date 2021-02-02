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В Латвии кот заразился коронавирусом
В Латвии кот заразился коронавирусом
Первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвержден в Латвии, сообщил журналистам во вторник главный инфекционист минздрава республики... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:34
2021-02-02T17:34
2021-02-02T17:39
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РИГА, 2 фев – РИА Новости. Первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвержден в Латвии, сообщил журналистам во вторник главный инфекционист минздрава республики Уго Думпис.Он отметил, что Латвия является первой страной в Балтии, где заражение коронавирусом выявлен у представителей этого вида.Думпис сообщил, что взятые у котов образцы проверялись 31 января. Образцы были собраны у 240 животных, часть из которых являются домашними питомцами людей, у которых выявлен коронавирус.Коты были протестированы в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий COVID-19".
https://ria.ru/20201219/zhivotnye-1589995512.html
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коронавирус covid-19, балтия, здоровье - общество, латвия, животные, в мире