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В Латвии кот заразился коронавирусом
В Латвии кот заразился коронавирусом
Первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвержден в Латвии, сообщил журналистам во вторник главный инфекционист минздрава республики... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:34
2021-02-02T17:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
балтия
здоровье - общество
латвия
животные
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РИГА, 2 фев – РИА Новости. Первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвержден в Латвии, сообщил журналистам во вторник главный инфекционист минздрава республики Уго Думпис.Он отметил, что Латвия является первой страной в Балтии, где заражение коронавирусом выявлен у представителей этого вида.Думпис сообщил, что взятые у котов образцы проверялись 31 января. Образцы были собраны у 240 животных, часть из которых являются домашними питомцами людей, у которых выявлен коронавирус.Коты были протестированы в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий COVID-19".
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коронавирус covid-19, балтия, здоровье - общество, латвия, животные, в мире

В Латвии кот заразился коронавирусом

17:34 02.02.2021 (обновлено: 17:39 02.02.2021)
 
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РИГА, 2 фев – РИА Новости. Первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвержден в Латвии, сообщил журналистам во вторник главный инфекционист минздрава республики Уго Думпис.
"В Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кота, еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу", - сказал Думпис.
Он отметил, что Латвия является первой страной в Балтии, где заражение коронавирусом выявлен у представителей этого вида.
Думпис сообщил, что взятые у котов образцы проверялись 31 января. Образцы были собраны у 240 животных, часть из которых являются домашними питомцами людей, у которых выявлен коронавирус.
Коты были протестированы в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий COVID-19".
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