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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595686922.html
Эксперт допустил лишь отдельные случаи COVID-19 в России к концу года
Эксперт допустил лишь отдельные случаи COVID-19 в России к концу года
В конце 2021 года Россию ожидают отдельные случаи заболевания коронавирусом, но не эпидемия, считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:23
2021-02-02T15:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В конце 2021 года Россию ожидают отдельные случаи заболевания коронавирусом, но не эпидемия, считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.По его словам, в стране многие переболели коронавирусом без симптомов или легко. Чем больше тестов сдается, тем больше выявляется людей с довольно высоким титром антител, обратил внимание он, отметив также роль вакцинирования. Эпидемия спадает тем сильнее, чем меньше потенциальных носителей болезни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, общество

Эксперт допустил лишь отдельные случаи COVID-19 в России к концу года

15:23 02.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В конце 2021 года Россию ожидают отдельные случаи заболевания коронавирусом, но не эпидемия, считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.
По его словам, в стране многие переболели коронавирусом без симптомов или легко. Чем больше тестов сдается, тем больше выявляется людей с довольно высоким титром антител, обратил внимание он, отметив также роль вакцинирования. Эпидемия спадает тем сильнее, чем меньше потенциальных носителей болезни.
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"Отдельные случаи заболевания, думаю, будут, кончено, и в конце 2021 года и в начале 2022, но именно отдельные случаи, а не факт эпидемии, если все будет нормально ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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