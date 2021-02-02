https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595686922.html

Эксперт допустил лишь отдельные случаи COVID-19 в России к концу года

Эксперт допустил лишь отдельные случаи COVID-19 в России к концу года

В конце 2021 года Россию ожидают отдельные случаи заболевания коронавирусом, но не эпидемия, считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:23

2021-02-02T15:23

2021-02-02T15:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В конце 2021 года Россию ожидают отдельные случаи заболевания коронавирусом, но не эпидемия, считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.По его словам, в стране многие переболели коронавирусом без симптомов или легко. Чем больше тестов сдается, тем больше выявляется людей с довольно высоким титром антител, обратил внимание он, отметив также роль вакцинирования. Эпидемия спадает тем сильнее, чем меньше потенциальных носителей болезни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595632123.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, общество