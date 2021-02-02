Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595657267.html
Ученые заявили об эффективности триазавирина в лечении COVID-19
Ученые заявили об эффективности триазавирина в лечении COVID-19
Клинические испытания российского препарата триазавирин показали его эффективность для лечения коронавируса, сообщил журналистам заведующий кафедрой... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:15
2021-02-02T13:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
екатеринбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Клинические испытания российского препарата триазавирин показали его эффективность для лечения коронавируса, сообщил журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Минздрава России (УГМУ) Алебай Сабитов.Клинические испытания триазавирина начались в августе 2020 года в больнице №14 Екатеринбурга, в них приняли участие 120 пациентов с легкой формой COVID-19 возрастом от 18 до 60 лет. По словам Сабитова, в ходе лечения оценивалось, как быстро проходят клинические симптомы болезни, учитывались результаты ПЦР на SARS-CoV-2 на 10-й и 12-й день после начала лечения, а также жалобы больных и их общие анализы крови, мочи, биохимия и электрокардиографические исследования."В результате нам удалось получить следующие данные: уже спустя 3 дня от лечения у 25% проходили симптомы болезни. К 10-му дню эти симптомы прошли у 97%. К 12-му дню результаты ПЦР-исследования были отрицательными у 97,5%. Для нас очень важно, что все пациенты переносили достаточно хорошо этот препарат, что ни у кого из пациентов не прогрессировало заболевание и не зарегистрировано никаких осложнений. Таким образом, в части использования терапевтического эффекта мы делаем вывод о том, что есть терапевтический эффект, есть явная польза и при этом нет никакого вреда организму человека, что он обладает высоким профилем безопасности", - сказал Сабитов.Он отметил, что параллельно проходило исследование профилактической эффективности триазавирина в очагах заражения коронавирусом. Из 113 человек, которые согласились принять в нем участие, на 20-й день только трое сдали положительный анализ на COVID-19, при этом у них была легкая форма болезни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1920x0_80_0_0_5c53aa7dd3ddedb7ba632dc15bc9b68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, екатеринбург, общество

Ученые заявили об эффективности триазавирина в лечении COVID-19

13:15 02.02.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Клинические испытания российского препарата триазавирин показали его эффективность для лечения коронавируса, сообщил журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Минздрава России (УГМУ) Алебай Сабитов.
Клинические испытания триазавирина начались в августе 2020 года в больнице №14 Екатеринбурга, в них приняли участие 120 пациентов с легкой формой COVID-19 возрастом от 18 до 60 лет. По словам Сабитова, в ходе лечения оценивалось, как быстро проходят клинические симптомы болезни, учитывались результаты ПЦР на SARS-CoV-2 на 10-й и 12-й день после начала лечения, а также жалобы больных и их общие анализы крови, мочи, биохимия и электрокардиографические исследования.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"В результате нам удалось получить следующие данные: уже спустя 3 дня от лечения у 25% проходили симптомы болезни. К 10-му дню эти симптомы прошли у 97%. К 12-му дню результаты ПЦР-исследования были отрицательными у 97,5%. Для нас очень важно, что все пациенты переносили достаточно хорошо этот препарат, что ни у кого из пациентов не прогрессировало заболевание и не зарегистрировано никаких осложнений. Таким образом, в части использования терапевтического эффекта мы делаем вывод о том, что есть терапевтический эффект, есть явная польза и при этом нет никакого вреда организму человека, что он обладает высоким профилем безопасности", - сказал Сабитов.
Он отметил, что параллельно проходило исследование профилактической эффективности триазавирина в очагах заражения коронавирусом. Из 113 человек, которые согласились принять в нем участие, на 20-й день только трое сдали положительный анализ на COVID-19, при этом у них была легкая форма болезни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕкатеринбургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Заседание суда по делу Навального проходит в МосквеЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о санкциях против "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
Лента новостейМолния