https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595657267.html

Ученые заявили об эффективности триазавирина в лечении COVID-19

Ученые заявили об эффективности триазавирина в лечении COVID-19

Клинические испытания российского препарата триазавирин показали его эффективность для лечения коронавируса, сообщил журналистам заведующий кафедрой... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:15

2021-02-02T13:15

2021-02-02T13:15

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Клинические испытания российского препарата триазавирин показали его эффективность для лечения коронавируса, сообщил журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Минздрава России (УГМУ) Алебай Сабитов.Клинические испытания триазавирина начались в августе 2020 года в больнице №14 Екатеринбурга, в них приняли участие 120 пациентов с легкой формой COVID-19 возрастом от 18 до 60 лет. По словам Сабитова, в ходе лечения оценивалось, как быстро проходят клинические симптомы болезни, учитывались результаты ПЦР на SARS-CoV-2 на 10-й и 12-й день после начала лечения, а также жалобы больных и их общие анализы крови, мочи, биохимия и электрокардиографические исследования."В результате нам удалось получить следующие данные: уже спустя 3 дня от лечения у 25% проходили симптомы болезни. К 10-му дню эти симптомы прошли у 97%. К 12-му дню результаты ПЦР-исследования были отрицательными у 97,5%. Для нас очень важно, что все пациенты переносили достаточно хорошо этот препарат, что ни у кого из пациентов не прогрессировало заболевание и не зарегистрировано никаких осложнений. Таким образом, в части использования терапевтического эффекта мы делаем вывод о том, что есть терапевтический эффект, есть явная польза и при этом нет никакого вреда организму человека, что он обладает высоким профилем безопасности", - сказал Сабитов.Он отметил, что параллельно проходило исследование профилактической эффективности триазавирина в очагах заражения коронавирусом. Из 113 человек, которые согласились принять в нем участие, на 20-й день только трое сдали положительный анализ на COVID-19, при этом у них была легкая форма болезни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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