https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595650477.html

Ученые объяснили, чем опасен "британский" штамм коронавируса

Ученые объяснили, чем опасен "британский" штамм коронавируса

Ученые из Швеции и Индии подробно описали характер мутаций, которые отличают новый, "британский" штамм коронавируса SARS-CoV-2 от классического "уханьского"... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:46

2021-02-02T12:46

2021-02-02T12:46

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594432828_0:56:470:320_1920x0_80_0_0_f17559f6ef8a3e0a5a6467d2eb42a011.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ученые из Швеции и Индии подробно описали характер мутаций, которые отличают новый, "британский" штамм коронавируса SARS-CoV-2 от классического "уханьского" варианта, а также определили, как влияют эти мутации на вирулентность вируса, его нейтрализацию антителами и эффективность вакцин. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, отнесенный к линии B.1.1.7, впервые был секвенирован в Великобритании в декабре 2020 года. В целом "британский" штамм имеет 29 мутаций по сравнению с исходным штаммом Wuhan. Это говорит о том, что он мутирует намного быстрее последнего, для которого вирусологи фиксировали примерно две мутации в месяц. При этом многие мутации, обнаруженные в белке шипа нового штамма, облегчают связывание вируса с рецепторами клеток-хозяев. Поэтому ученые высказывают предположения, что штамм B.1.1.7 будет более опасным — обладать более высокой вирулентностью, а, возможно, и способностью уклоняться от действия разработанных вакцин.В новом исследовании авторы решили с помощью компьютерного моделирования предсказать, как различные мутации "британского" штамма повлияют на скорость распространения и тяжесть инфекции, а также репликацию и патогенез самого вируса.Для объяснения необычно высокой частоты мутаций, происходящих как в шиповом S-белке, так и в N-концевом домене, исследователи предлагают три варианта объяснений: 1) длительное инфицирование вирусом пациента с ослабленным иммунитетом позволило вирусу мутировать с высокой скоростью; 2) адаптивные мутации начались еще у животных-хозяев, были переданы человеку путем зоонозной передачи и продолжились в организме человека-хозяина; 3) селективный отбор, происходящий в структуре вируса под давлением со стороны антител.Авторы оценили силу водородных связей между шипом вируса и рецептором ACE2 для классического и "британского" штаммов. Анализ стабильности комплекса белков вируса в течение длительного периода времени проводили с использованием метода молекулярной динамики. Результаты моделирования показали, что стабильность водородных связей у мутантного варианта выше. Его шиповой белок также образует большее количество связей с рецептором клеток-хозяев и эти связи сохраняются в течение более длительного времени. Оценочная скорость передачи штамма B.1.1.7 на 70 процентов выше, а число репродукций на 0,4 больше, чем у классического варианта.Опасность, по мнению авторов, заключается еще и в том, что "золотой стандарт" тестирования — полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией, или ОТ-ПЦР — может не распознавать вирусную РНК нового штамма, а спайковый антиген, измененный мутациями, может позволить ему избежать нейтрализации антителами и снизить эффективность вакцин. В то же время, множественность мутаций предполагает ослабление самого вируса, что, вероятнее всего, выразится в более легком течении заболевания, считают ученые.

https://ria.ru/20210201/kovid-1595480544.html

https://ria.ru/20210201/kletki-1595510695.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье