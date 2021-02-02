https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595632591.html

В Москве выявили 1701 новый случай COVID-19

В Москве выявили 1701 новый случай COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 701, Санкт-Петербурге - 1 484, Подмосковье - 1 053, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:24

2021-02-02T11:24

2021-02-02T11:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 701, Санкт-Петербурге - 1 484, Подмосковье - 1 053, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 5, на Алтае - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595521963.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество