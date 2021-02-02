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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595632296.html
В России за сутки выписали 22 372 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 22 372 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 22 372 человека после COVID-19, за все время - 3 340 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:24
2021-02-02T11:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 372 человека после COVID-19, за все время - 3 340 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 372 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 340 545", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны после лечения коронавируса 5012 человек, Санкт-Петербурге - 1924, Подмосковье – 1020.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки выписали 22 372 человека после COVID-19

11:24 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 372 человека после COVID-19, за все время - 3 340 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 372 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 340 545", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны после лечения коронавируса 5012 человек, Санкт-Петербурге - 1924, Подмосковье – 1020.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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