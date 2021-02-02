https://ria.ru/20210202/klyayn-1595733462.html

СК завершил следственные действия по делу мэра Томска Ивана Кляйна

СК завершил следственные действия по делу мэра Томска Ивана Кляйна

Следователи СК завершили следственные действия по уголовному делу обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна, РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:34

2021-02-02T18:34

2021-02-02T18:34

задержание мэра томска

россия

иван кляйн

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Следователи СК завершили следственные действия по уголовному делу обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя СУ СКР Елена Лебедева."Завершены следственные действия. В ближайшее время планируется ознакомление обвиняемого с материалами дела", - сказала собеседница агентства, пояснив, что после этого материалы дела будут направлены на утверждение прокурору.В отношении Кляйна расследуется три объединенных в одно производство уголовных дела: два связаны с превышением полномочий, третье – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.Во вторник адвокаты Кляйна в Telegram-канале по его делу сообщили, что их подзащитному в ближайшее время планируется провести операцию в Томском НИИ онкологии, однако дата помещения его в стационар из медсанчасти СИЗО якобы постоянно переносится.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.

https://ria.ru/20201230/zhena-1591563556.html

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задержание мэра томска, россия, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), томск, происшествия