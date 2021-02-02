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Климкин высказался о речи Путина на форуме в Давосе
Климкин высказался о речи Путина на форуме в Давосе
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook о "шантаже" со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T03:52
2021-02-02T08:35
украина
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
россия
павел климкин
мид украины
владимир путин
луганская область
москва
в мире
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook о "шантаже" со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Дипломат считает, что выступление российского лидера осталось без должного внимания. Он сравнил его с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект "разорвавшейся бомбы".Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум "Русский Донбасс", что, по его мнению, говорит о "готовности" Москвы к "абхазскому сценарию".Климкин также призывал не допустить никаких переговоров "за спиной" Украины.Путин, выступая в Давосе, заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает, и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.Конфликт на юго-востоке Украины регулируется Минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи.
https://ria.ru/20210130/donbass-1595272394.html
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украина, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, павел климкин, мид украины, владимир путин, луганская область, москва, в мире

Климкин высказался о речи Путина на форуме в Давосе

03:52 02.02.2021 (обновлено: 08:35 02.02.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook о "шантаже" со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дипломат считает, что выступление российского лидера осталось без должного внимания. Он сравнил его с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект "разорвавшейся бомбы".

"Эта (речь в Давосе. — Прим. ред.) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией", — утверждает Климкин.

Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум "Русский Донбасс", что, по его мнению, говорит о "готовности" Москвы к "абхазскому сценарию".
"Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ — что российский режим получит, если пойдет дальше", — отметил дипломат.
Климкин также призывал не допустить никаких переговоров "за спиной" Украины.
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Путин, выступая в Давосе, заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает, и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.
Конфликт на юго-востоке Украины регулируется Минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи.
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УкраинаВсемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуРоссияПавел КлимкинМИД УкраиныВладимир ПутинЛуганская областьМоскваВ мире
 
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