Климкин высказался о речи Путина на форуме в Давосе
03:52 02.02.2021 (обновлено: 08:35 02.02.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook о "шантаже" со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дипломат считает, что выступление российского лидера осталось без должного внимания. Он сравнил его с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект "разорвавшейся бомбы".
"Эта (речь в Давосе. — Прим. ред.) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией", — утверждает Климкин.
"Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ — что российский режим получит, если пойдет дальше", — отметил дипломат.
Климкин также призывал не допустить никаких переговоров "за спиной" Украины.
Путин, выступая в Давосе, заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает, и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.
Конфликт на юго-востоке Украины регулируется Минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи.
31 января, 22:21Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе