https://ria.ru/20210202/klimkin-1595600874.html

Климкин высказался о речи Путина на форуме в Давосе

Климкин высказался о речи Путина на форуме в Давосе

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook о "шантаже" со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T03:52

2021-02-02T03:52

2021-02-02T08:35

украина

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

россия

павел климкин

мид украины

владимир путин

луганская область

москва

в мире

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook о "шантаже" со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Дипломат считает, что выступление российского лидера осталось без должного внимания. Он сравнил его с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект "разорвавшейся бомбы".Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум "Русский Донбасс", что, по его мнению, говорит о "готовности" Москвы к "абхазскому сценарию".Климкин также призывал не допустить никаких переговоров "за спиной" Украины.Путин, выступая в Давосе, заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает, и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.Конфликт на юго-востоке Украины регулируется Минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи.

https://ria.ru/20210130/donbass-1595272394.html

https://ria.ru/20210131/obostrenie-1595415643.html

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