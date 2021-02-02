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https://ria.ru/20210202/kitay-1595669800.html
Эксперты рассказали, какие туристы приедут из КНР в Россию после пандемии
Эксперты рассказали, какие туристы приедут из КНР в Россию после пандемии
После открытия границ и восстановления международных турпотоков в Россию из Китая приедут туристы с изменившимися запросами, считает член совета ассоциации "Мир РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:12
2021-02-02T18:12
туристы
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. После открытия границ и восстановления международных турпотоков в Россию из Китая приедут туристы с изменившимися запросами, считает член совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов."Есть основания полагать, что отложенные из-за пандемии поездки создадут мощный импульс для восстановления китайского турпотока. Есть версия, что в Россию приедут теперь немного другие туристы, более осознанные, с претензиями на качество, сервис, на здоровье, индивидуальный подход", — сказал он.По его словам, эксперты РФ и КНР полагают, что 2022-ый станет годом перезагрузки российско-китайского туризма.После открытия границ именно к гостям из этой страны будет обращено пристальное внимание. Путешественники из Поднебесной составляют до 20 процентов въездного потока в Россию, отметил эксперт.
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туристы, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, китай

Эксперты рассказали, какие туристы приедут из КНР в Россию после пандемии

18:12 02.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТурист на Красной площади в Москве
Турист на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. После открытия границ и восстановления международных турпотоков в Россию из Китая приедут туристы с изменившимися запросами, считает член совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.
"Есть основания полагать, что отложенные из-за пандемии поездки создадут мощный импульс для восстановления китайского турпотока. Есть версия, что в Россию приедут теперь немного другие туристы, более осознанные, с претензиями на качество, сервис, на здоровье, индивидуальный подход", — сказал он.
По его словам, эксперты РФ и КНР полагают, что 2022-ый станет годом перезагрузки российско-китайского туризма.
После открытия границ именно к гостям из этой страны будет обращено пристальное внимание. Путешественники из Поднебесной составляют до 20 процентов въездного потока в Россию, отметил эксперт.
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