https://ria.ru/20210202/khachaturyan-1595767885.html
Суд вернул в прокуратуру дело младшей Хачатурян
Суд вернул в прокуратуру дело младшей Хачатурян
Бутырский суд Москвы вернул дело младшей сестры Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщил РИА Новости во вторник ее адвокат Ярослав... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T23:02
2021-02-02T23:02
2021-02-02T23:02
ярослав пакулин
мария хачатурян
крестина хачатурян
ангелина хачатурян
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бутырский суд Москвы вернул дело младшей сестры Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщил РИА Новости во вторник ее адвокат Ярослав Пакулин.Основание, отметил Пакулин, то же, что и на суде у старших сестер: необходимость расследования вмененных отцу подсудимых Михаилу Хачатуряну преступлений.Ранее дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян на этапе отбора присяжных было направлено Мосгорсудом в Генпрокуратуру. Тогда потерпевшие заявили, что мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца", требует уточнения и проверки.В конце 2020 года родственники Михаила Хачатуряна выступили с инициативой возбудить уголовное дело в отношении погибшего (это возможно по закону), которое, по их надежде, помогло бы опровергнуть обвинения в физическом и сексуальном насилии над дочерями.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
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ярослав пакулин, мария хачатурян, крестина хачатурян, ангелина хачатурян, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Бутырский суд Москвы
вернул дело младшей сестры Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщил РИА Новости во вторник ее адвокат Ярослав Пакулин
.
"Дело вернули в прокуратуру, ходатайство о возврате поступило от представителя потерпевшей стороны, мы не возражали", - сказал собеседник агентства.
Основание, отметил Пакулин, то же, что и на суде у старших сестер: необходимость расследования вмененных отцу подсудимых Михаилу Хачатуряну преступлений.
"Это затягивает разбирательство, но что делать — будем работать", - добавил защитник.
Ранее дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян
на этапе отбора присяжных было направлено Мосгорсудом в Генпрокуратуру
. Тогда потерпевшие заявили, что мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца", требует уточнения и проверки.
В конце 2020 года родственники Михаила Хачатуряна выступили с инициативой возбудить уголовное дело в отношении погибшего (это возможно по закону), которое, по их надежде, помогло бы опровергнуть обвинения в физическом и сексуальном насилии над дочерями.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.