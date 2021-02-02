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Суд вернул в прокуратуру дело младшей Хачатурян
Суд вернул в прокуратуру дело младшей Хачатурян
Бутырский суд Москвы вернул дело младшей сестры Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщил РИА Новости во вторник ее адвокат Ярослав... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T23:02
2021-02-02T23:02
ярослав пакулин
мария хачатурян
крестина хачатурян
ангелина хачатурян
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бутырский суд Москвы вернул дело младшей сестры Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщил РИА Новости во вторник ее адвокат Ярослав Пакулин.Основание, отметил Пакулин, то же, что и на суде у старших сестер: необходимость расследования вмененных отцу подсудимых Михаилу Хачатуряну преступлений.Ранее дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян на этапе отбора присяжных было направлено Мосгорсудом в Генпрокуратуру. Тогда потерпевшие заявили, что мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца", требует уточнения и проверки.В конце 2020 года родственники Михаила Хачатуряна выступили с инициативой возбудить уголовное дело в отношении погибшего (это возможно по закону), которое, по их надежде, помогло бы опровергнуть обвинения в физическом и сексуальном насилии над дочерями.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
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ярослав пакулин, мария хачатурян, крестина хачатурян, ангелина хачатурян, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело младшей Хачатурян

23:02 02.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Хачатурян у Бутырского районного суда Москвы
Мария Хачатурян у Бутырского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бутырский суд Москвы вернул дело младшей сестры Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщил РИА Новости во вторник ее адвокат Ярослав Пакулин.

"Дело вернули в прокуратуру, ходатайство о возврате поступило от представителя потерпевшей стороны, мы не возражали", - сказал собеседник агентства.

Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 13:40
Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
Основание, отметил Пакулин, то же, что и на суде у старших сестер: необходимость расследования вмененных отцу подсудимых Михаилу Хачатуряну преступлений.

"Это затягивает разбирательство, но что делать — будем работать", - добавил защитник.

Ранее дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян на этапе отбора присяжных было направлено Мосгорсудом в Генпрокуратуру. Тогда потерпевшие заявили, что мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца", требует уточнения и проверки.
В конце 2020 года родственники Михаила Хачатуряна выступили с инициативой возбудить уголовное дело в отношении погибшего (это возможно по закону), которое, по их надежде, помогло бы опровергнуть обвинения в физическом и сексуальном насилии над дочерями.
Мария Хачатурян - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 13:19
Сестрам Хачатурян запретили общаться между собой
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля 2020, 14:51
В Генпрокуратуре сообщили подробности обвинения против сестер Хачатурян
Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
 
Ярослав ПакулинМария ХачатурянКрестина ХачатурянАнгелина ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
 
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