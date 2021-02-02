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В Казани арестовали участников незаконной акции, поваливших полицейского
В Казани арестовали участников незаконной акции, поваливших полицейского
Вахитовский районный суд Казани во вторник назначил наказание в виде ареста двоим молодым людям, которые во время несогласованной акции 31 января повалили на... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:42
2021-02-02T15:42
россия
станислав еремин
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани во вторник назначил наказание в виде ареста двоим молодым людям, которые во время несогласованной акции 31 января повалили на проезжую часть сотрудника ГИБДД, сообщил представитель суда.В воскресенье в Казани прошла несогласованная акция. На видео в соцсетях и местных СМИ видно, как несколько молодых людей пытаются бежать по краю проезжей части, сотрудник ГИБДД старается их остановить, ловит за руку одного из участников. В этот момент сразу несколько человек подхватывают полицейского с обеих сторон и опрокидывают его на спину на проезжую часть. Инспектор поднимается и преследует убегающих. Позднее подозреваемые в данном правонарушении 24-летние жители Казани Никита Ануфриев и Владислав Ерёмин были задержаны.По его информации, Ануфриеву назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток, Еремину – на 15 суток.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
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россия, станислав еремин, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, казань, происшествия

В Казани арестовали участников незаконной акции, поваливших полицейского

15:42 02.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани во вторник назначил наказание в виде ареста двоим молодым людям, которые во время несогласованной акции 31 января повалили на проезжую часть сотрудника ГИБДД, сообщил представитель суда.
В воскресенье в Казани прошла несогласованная акция. На видео в соцсетях и местных СМИ видно, как несколько молодых людей пытаются бежать по краю проезжей части, сотрудник ГИБДД старается их остановить, ловит за руку одного из участников. В этот момент сразу несколько человек подхватывают полицейского с обеих сторон и опрокидывают его на спину на проезжую часть. Инспектор поднимается и преследует убегающих. Позднее подозреваемые в данном правонарушении 24-летние жители Казани Никита Ануфриев и Владислав Ерёмин были задержаны.
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"Ануфриев и Еремин признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ "Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры", - сказал журналистам представитель суда.

По его информации, Ануфриеву назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток, Еремину – на 15 суток.
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В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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РоссияСтанислав ЕреминГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинКазаньПроисшествия
 
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