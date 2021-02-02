В Казани арестовали участников незаконной акции, поваливших полицейского
КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани во вторник назначил наказание в виде ареста двоим молодым людям, которые во время несогласованной акции 31 января повалили на проезжую часть сотрудника ГИБДД, сообщил представитель суда.
В воскресенье в Казани прошла несогласованная акция. На видео в соцсетях и местных СМИ видно, как несколько молодых людей пытаются бежать по краю проезжей части, сотрудник ГИБДД старается их остановить, ловит за руку одного из участников. В этот момент сразу несколько человек подхватывают полицейского с обеих сторон и опрокидывают его на спину на проезжую часть. Инспектор поднимается и преследует убегающих. Позднее подозреваемые в данном правонарушении 24-летние жители Казани Никита Ануфриев и Владислав Ерёмин были задержаны.
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"Ануфриев и Еремин признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ "Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры", - сказал журналистам представитель суда.
По его информации, Ануфриеву назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток, Еремину – на 15 суток.
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В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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