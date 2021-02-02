https://ria.ru/20210202/kazan-1595692083.html

В Казани арестовали участников незаконной акции, поваливших полицейского

В Казани арестовали участников незаконной акции, поваливших полицейского

Вахитовский районный суд Казани во вторник назначил наказание в виде ареста двоим молодым людям, которые во время несогласованной акции 31 января повалили на... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:42

2021-02-02T15:42

2021-02-02T15:42

россия

станислав еремин

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани во вторник назначил наказание в виде ареста двоим молодым людям, которые во время несогласованной акции 31 января повалили на проезжую часть сотрудника ГИБДД, сообщил представитель суда.В воскресенье в Казани прошла несогласованная акция. На видео в соцсетях и местных СМИ видно, как несколько молодых людей пытаются бежать по краю проезжей части, сотрудник ГИБДД старается их остановить, ловит за руку одного из участников. В этот момент сразу несколько человек подхватывают полицейского с обеих сторон и опрокидывают его на спину на проезжую часть. Инспектор поднимается и преследует убегающих. Позднее подозреваемые в данном правонарушении 24-летние жители Казани Никита Ануфриев и Владислав Ерёмин были задержаны.По его информации, Ануфриеву назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток, Еремину – на 15 суток.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

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казань

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россия, станислав еремин, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, казань, происшествия