https://ria.ru/20210202/kalvi-1595643769.html

Калви отказался признать вину по делу о растрате

Калви отказался признать вину по делу о растрате

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви отказался признать вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:09

2021-02-02T12:09

2021-02-02T13:20

россия

майкл калви

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви отказался признать вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."Вину я не признаю. Каких-либо противоправных действий я не совершал... и тем более, не создавал преступную группу", - ответил он на вопрос судьи.Суд во вторник приступил к рассмотрению дела по существу. Прокурор огласил фабулу предъявленных обвинений, после чего подсудимые выразят свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.В обвинительном заключении прокурор указал, что Калви возглавлял преступную группу, все его указания беспрекословно выполнялись. Американец назвал обвинения "неразумными, несправедливыми и незаконными".Все остальные подсудимые, в том числе француз Филипп Дельпаль, также заявили о непризнании вины. "Не было никакого хищения, никакой растраты, никакого преступления", - сказал Дельпаль, назвав обвинение абсурдным.Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках данной меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.

https://ria.ru/20201113/kalvi-1584470672.html

https://ria.ru/20201112/kalvi-1584350297.html

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россия, майкл калви, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия