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Калви отказался признать вину по делу о растрате
Калви отказался признать вину по делу о растрате
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви отказался признать вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:09
2021-02-02T13:20
россия
майкл калви
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви отказался признать вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."Вину я не признаю. Каких-либо противоправных действий я не совершал... и тем более, не создавал преступную группу", - ответил он на вопрос судьи.Суд во вторник приступил к рассмотрению дела по существу. Прокурор огласил фабулу предъявленных обвинений, после чего подсудимые выразят свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.В обвинительном заключении прокурор указал, что Калви возглавлял преступную группу, все его указания беспрекословно выполнялись. Американец назвал обвинения "неразумными, несправедливыми и незаконными".Все остальные подсудимые, в том числе француз Филипп Дельпаль, также заявили о непризнании вины. "Не было никакого хищения, никакой растраты, никакого преступления", - сказал Дельпаль, назвав обвинение абсурдным.Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках данной меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
https://ria.ru/20201113/kalvi-1584470672.html
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россия, майкл калви, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Калви отказался признать вину по делу о растрате

12:09 02.02.2021 (обновлено: 13:20 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМайкл Калви
Майкл Калви - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви отказался признать вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Вину я не признаю. Каких-либо противоправных действий я не совершал... и тем более, не создавал преступную группу", - ответил он на вопрос судьи.
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Суд во вторник приступил к рассмотрению дела по существу. Прокурор огласил фабулу предъявленных обвинений, после чего подсудимые выразят свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.
В обвинительном заключении прокурор указал, что Калви возглавлял преступную группу, все его указания беспрекословно выполнялись. Американец назвал обвинения "неразумными, несправедливыми и незаконными".
Все остальные подсудимые, в том числе француз Филипп Дельпаль, также заявили о непризнании вины. "Не было никакого хищения, никакой растраты, никакого преступления", - сказал Дельпаль, назвав обвинение абсурдным.
Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках данной меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в махинациях, отвечает на вопросы журналиста после оглашения решения Верховного суда об его освобождении из-под домашнего ареста - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
 
РоссияМайкл КалвиСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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