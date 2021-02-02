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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210202/kachkanar-1595728358.html
Буддисты покинут монастырь на горе Качканар
Буддисты покинут монастырь на горе Качканар
Единственная на Урале буддийская община приняла решение полностью покинуть монастырь "Шедруб Линг", расположенный в горах около города Качканар в зоне взрывных... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:15
2021-02-02T18:15
религия и мировоззрение
сергей бидонько
жилье
новости - религия и мировоззрение
евгений куйвашев
свердловская область
качканар
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Единственная на Урале буддийская община приняла решение полностью покинуть монастырь "Шедруб Линг", расположенный в горах около города Качканар в зоне взрывных работ Собственно-Качканарского месторождения.Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ был расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. Поднимался также вопрос о его сносе. В сентябре стало известно, что компания Evraz приступила к горным работам на месторождении. Позже вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что ситуация с буддийским монастырем практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным. Сами представители буддийской общины заявляли, что оставляют на горе добровольцев-дежурных, охраняющих имущество общины."На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОКа", - говорится в сообщении на странице общины в соцсети "ВКонтакте".Буддийский монастырь на горе Качканар был основан в 1995 году ламой Санье Тензин Докшитом (Михаил Санников). Летом 2014 года суд постановил, что монастырь должен быть снесен для разработки месторождения железной руды на его месте. Члены общины, по их словам, много раз пытались легализовать постройки, но права на землю предъявили горно-обогатительный комбинат, чьи карьеры находятся поблизости, и департамент лесного хозяйства.В феврале 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рабочей группе рассмотреть возможности для сохранения буддистского храма в Качканаре. После этого снос был отложен.
https://ria.ru/20200929/kachkanar-1577953904.html
свердловская область
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сергей бидонько, жилье, новости - религия и мировоззрение, евгений куйвашев, свердловская область, качканар

Буддисты покинут монастырь на горе Качканар

18:15 02.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБуддийский монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар
Буддийский монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Единственная на Урале буддийская община приняла решение полностью покинуть монастырь "Шедруб Линг", расположенный в горах около города Качканар в зоне взрывных работ Собственно-Качканарского месторождения.
Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ был расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. Поднимался также вопрос о его сносе. В сентябре стало известно, что компания Evraz приступила к горным работам на месторождении. Позже вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что ситуация с буддийским монастырем практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным. Сами представители буддийской общины заявляли, что оставляют на горе добровольцев-дежурных, охраняющих имущество общины.
"На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОКа", - говорится в сообщении на странице общины в соцсети "ВКонтакте".
Буддийский монастырь на горе Качканар был основан в 1995 году ламой Санье Тензин Докшитом (Михаил Санников). Летом 2014 года суд постановил, что монастырь должен быть снесен для разработки месторождения железной руды на его месте. Члены общины, по их словам, много раз пытались легализовать постройки, но права на землю предъявили горно-обогатительный комбинат, чьи карьеры находятся поблизости, и департамент лесного хозяйства.
В феврале 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рабочей группе рассмотреть возможности для сохранения буддистского храма в Качканаре. После этого снос был отложен.
Буддийский монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября 2020, 16:27Религия и мировоззрение
Буддисты смогут посещать монастырь в опасной зоне около Качканара
 
Религия и мировоззрениеСергей БидонькоЖильеНовости - Религия и мировоззрениеЕвгений КуйвашевСвердловская областьКачканар
 
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