https://ria.ru/20210202/kachkanar-1595728358.html

Буддисты покинут монастырь на горе Качканар

Буддисты покинут монастырь на горе Качканар

Единственная на Урале буддийская община приняла решение полностью покинуть монастырь "Шедруб Линг", расположенный в горах около города Качканар в зоне взрывных... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:15

2021-02-02T18:15

2021-02-02T18:15

религия и мировоззрение

сергей бидонько

жилье

новости - религия и мировоззрение

евгений куйвашев

свердловская область

качканар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/91741/41/917414154_0:139:3061:1861_1920x0_80_0_0_6a841d0b650f09cc8e3f2b29f5eb9cb8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Единственная на Урале буддийская община приняла решение полностью покинуть монастырь "Шедруб Линг", расположенный в горах около города Качканар в зоне взрывных работ Собственно-Качканарского месторождения.Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ был расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. Поднимался также вопрос о его сносе. В сентябре стало известно, что компания Evraz приступила к горным работам на месторождении. Позже вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что ситуация с буддийским монастырем практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным. Сами представители буддийской общины заявляли, что оставляют на горе добровольцев-дежурных, охраняющих имущество общины."На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОКа", - говорится в сообщении на странице общины в соцсети "ВКонтакте".Буддийский монастырь на горе Качканар был основан в 1995 году ламой Санье Тензин Докшитом (Михаил Санников). Летом 2014 года суд постановил, что монастырь должен быть снесен для разработки месторождения железной руды на его месте. Члены общины, по их словам, много раз пытались легализовать постройки, но права на землю предъявили горно-обогатительный комбинат, чьи карьеры находятся поблизости, и департамент лесного хозяйства.В феврале 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рабочей группе рассмотреть возможности для сохранения буддистского храма в Качканаре. После этого снос был отложен.

https://ria.ru/20200929/kachkanar-1577953904.html

свердловская область

качканар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бидонько, жилье, новости - религия и мировоззрение, евгений куйвашев, свердловская область, качканар