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Женщина отомстила бывшему и вышла замуж за парня его любовницы
Женщина отомстила бывшему и вышла замуж за парня его любовницы
Женщина решила отомстить бывшему возлюбленному, выйдя замуж за парня его любовницы, пишет The Mirror. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-02T17:32
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Женщина решила отомстить бывшему возлюбленному, выйдя замуж за парня его любовницы, пишет The Mirror.Жительница Шотландии по имени Джейд встречалась с мужчиной в течение трех лет, пока не уличила его в измене. Женщина узнала, что любовница ее парня также изменяла своему возлюбленному, с которым встречалась более пяти лет.Видео с этой историей набрало 1,2 миллиона лайков и почти 11 000 комментариев от пользователей в TikTok.Позднее женщина пояснила, что любовница ее парня сама связалась с ней, тем самым разоблачив его. Джейд даже подружилась с ней, однако влюбилась в ее парня, за которого и вышла замуж."Он не ушел. Это было семь лет назад, четыре года в браке. Думаю, мы выиграли", — заявила шотландка.
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tiktok, шотландия, в мире

Женщина отомстила бывшему и вышла замуж за парня его любовницы

17:32 02.02.2021 (обновлено: 00:41 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБукет в руках невесты на свадьбе в Шипиловский ЗАГСе
Букет в руках невесты на свадьбе в Шипиловский ЗАГСе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Женщина решила отомстить бывшему возлюбленному, выйдя замуж за парня его любовницы, пишет The Mirror.
Жительница Шотландии по имени Джейд встречалась с мужчиной в течение трех лет, пока не уличила его в измене. Женщина узнала, что любовница ее парня также изменяла своему возлюбленному, с которым встречалась более пяти лет.

"Мы с ее парнем решили отомстить. Он проехал 188 миль, чтобы увидеть меня", —рассказала Джейд.

Видео с этой историей набрало 1,2 миллиона лайков и почти 11 000 комментариев от пользователей в TikTok.
Позднее женщина пояснила, что любовница ее парня сама связалась с ней, тем самым разоблачив его. Джейд даже подружилась с ней, однако влюбилась в ее парня, за которого и вышла замуж.
"Он не ушел. Это было семь лет назад, четыре года в браке. Думаю, мы выиграли", — заявила шотландка.
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