https://ria.ru/20210202/izmena-1595718918.html

Женщина отомстила бывшему и вышла замуж за парня его любовницы

Женщина отомстила бывшему и вышла замуж за парня его любовницы

Женщина решила отомстить бывшему возлюбленному, выйдя замуж за парня его любовницы, пишет The Mirror. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-02T17:32

2021-02-02T17:32

2021-02-03T00:41

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Женщина решила отомстить бывшему возлюбленному, выйдя замуж за парня его любовницы, пишет The Mirror.Жительница Шотландии по имени Джейд встречалась с мужчиной в течение трех лет, пока не уличила его в измене. Женщина узнала, что любовница ее парня также изменяла своему возлюбленному, с которым встречалась более пяти лет.Видео с этой историей набрало 1,2 миллиона лайков и почти 11 000 комментариев от пользователей в TikTok.Позднее женщина пояснила, что любовница ее парня сама связалась с ней, тем самым разоблачив его. Джейд даже подружилась с ней, однако влюбилась в ее парня, за которого и вышла замуж."Он не ушел. Это было семь лет назад, четыре года в браке. Думаю, мы выиграли", — заявила шотландка.

https://ria.ru/20201215/nevesta-1589244426.html

шотландия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, шотландия, в мире