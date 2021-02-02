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Наука
https://ria.ru/20210202/iphone-1595628272.html
Apple научил iPhone распознавать лицо в маске
Apple научил iPhone распознавать лицо в маске
В новой версии iOS появилась функция разблокировки по Face ID, даже когда пользователь в маске или респираторе. О важном нововведении в iOS 14.5 сообщает Apple. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:07
2021-02-02T11:07
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В новой версии iOS появилась функция разблокировки по Face ID, даже когда пользователь в маске или респираторе. О важном нововведении в iOS 14.5 сообщает Apple.Теперь пользователи iPhone, которые носят маску, могут быстро разблокировать свой смартфон с Face ID благодаря часам Apple Watch. Для этого необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были разблокированы — часы подадут тактильный сигнал, что смартфон перешел на рабочий стол.Опция доступна только для разблокировки iPhone. Оплата и автозаполнение паролей в App Store будут работать только после ввода пароля. Интересно, что функция разблокировки по Bluetooth, когда устройство подключено к фитнес-браслету или умным часам, уже не первый год есть в Android.Новая возможность появилась в бета-версии iOS 14.5, публичная версия которой станет доступна позже. Среди других функций поддержка джойстиков и работы 5G в режиме двух SIM-карт.
https://ria.ru/20210201/apple-1595506175.html
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apple iphone, google android, apple ios, apple, технологии

Apple научил iPhone распознавать лицо в маске

11:07 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМолодой человек держит в руках новый iPhone 12 Pro
Молодой человек держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В новой версии iOS появилась функция разблокировки по Face ID, даже когда пользователь в маске или респираторе. О важном нововведении в iOS 14.5 сообщает Apple.
Теперь пользователи iPhone, которые носят маску, могут быстро разблокировать свой смартфон с Face ID благодаря часам Apple Watch. Для этого необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были разблокированы — часы подадут тактильный сигнал, что смартфон перешел на рабочий стол.
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 14:13Наука
Apple готовится вернуть в iPhone важную функцию
Опция доступна только для разблокировки iPhone. Оплата и автозаполнение паролей в App Store будут работать только после ввода пароля. Интересно, что функция разблокировки по Bluetooth, когда устройство подключено к фитнес-браслету или умным часам, уже не первый год есть в Android.
Новая возможность появилась в бета-версии iOS 14.5, публичная версия которой станет доступна позже. Среди других функций поддержка джойстиков и работы 5G в режиме двух SIM-карт.
 
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