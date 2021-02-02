https://ria.ru/20210202/inflyatsiya-1595812691.html

Эксперт заявил, что "раздача" денег населению может ускорить инфляцию

Эксперт заявил, что "раздача" денег населению может ускорить инфляцию

"Раздача" денег населению в виде повышения пособий и зарплат может привести к ускорению инфляции в России, предложение об отмене налогов на низкие доходы... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-02T21:00

2021-02-02T21:00

2021-02-03T11:30

россия

алексей ведев

экономика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Раздача" денег населению в виде повышения пособий и зарплат может привести к ускорению инфляции в России, предложение об отмене налогов на низкие доходы разумно, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Алексей Ведев, комментируя доклад о преодолении текущего кризиса.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв в докладе "О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России" предложили провести в стране ряд радикальных экономических реформ на фоне пандемии COVID-19.Ведев обратил внимание на предложение академиков "раздать" деньги населению в виде повышения минимальных зарплат, пенсий и пособий по безработице. Тем самым, отмечает он, предлагается возродить модель роста, основанную на расширении внутреннего спроса, но без инвестиционной активности."Я полагаю, что эта модель не будет эффективно работать. Более вероятно, что мы получим рост индекса цен и ускорение инфляции. Считаю разумным предложение об отмене налогов на низкие доходы, но введение прогрессивной шкалы налогообложения для богатых - это предложение не очевидно и нуждается в обсуждении", - отметил эксперт.Он также выразил мнение о том, что дискуссия на тему "длинных" денег в экономике устарела. Само это понятие относительно и не имеет четкого определения. Для ускорения темпов экономического роста важно увеличение государственных инвестиций, которые будут воздействовать на инвестиционную активность частного бизнеса, считает Ведев.Предложение академиков перевести регионы на самофинансирование и самоокупаемость обсуждается последние 15 лет как составляющая реформы, но, по словам эксперта, не может быть сделана быстро. "У нас все равно останется достаточно большое количество дотационных регионов, поэтому в принципе это дискуссия об изменении налоговой системы в целом", - пояснил он.Говоря о предложении запретить банкам выдавать кредиты по ставкам более чем вдвое превышающей ключевую, Ведев обратил внимание, что действие ключевой ставки на финансовый сектор имеет отложенный эффект."Подобное ограничение является неадекватным текущей конъюнктуры. Да и очевидно, что столь прямой контроль над рыночным инструментом приведет к увеличению сопутствующих банковский кредит накладным расходов", - добавил он.

https://ria.ru/20201228/dengi-1591199679.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/inflyatsiya-1593005600.html

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россия, алексей ведев, экономика